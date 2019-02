Καιρός: Σοβαρά προβλήματα στη Σαμοθράκη – «Δεν βλέπεις ούτε στα τρία μέτρα» – video

που ακολούθησε την καλοκαιρία των προηγούμενων ημερών, εισέβαλλε με θυελλώδεις ανέμους, θερμοκρασίες υπό του μηδενός και χιονοπτώσεις.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει το νησί της Σαμοθράκης, το οποίο έχει ντυθεί στα λευκά. «Προετοιμαστήκαμε καθώς είχαμε προειδοποίηση από χθες βράδυ από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά η όλη κατάσταση ξεφεύγει των συνηθισμένων.

Ζητήσαμε εγκαίρως βοήθεια, από τον στρατό που μας έστειλε ένα μηχάνημα, από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που μίσθωσε δύο ιδιωτικά μηχανήματα, ώστε μαζί με τα τέσσερα μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος ν’ αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα. Ήταν μία καλή δύναμη για συνηθισμένες όμως καταστάσεις, απ’ τις οποίες ξεφεύγουμε όσο περνάει η ώρα», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Σαμοθράκης, Θανάσης Βίτσας.

Σκιαγραφώντας το καιρικό σκηνικό ο κ. Βίτσας σημειώνει πως «από νωρίς το πρωί το νησί βάλλεται από εκτεταμένες και σφοδρές χιονοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους, έντασης έως και 9 μποφόρ. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ξεκίνησαν από δυτικά και ήδη έχουν επεκταθεί σ’ όλη τη Σαμοθράκη.

Η έντονη χιονόπτωση εστιάζεται στη Χώρα, όπου το χιόνι έχει ξεπεράσει ήδη το ένα μέτρο, στην Καμαριώτισσα, τα Αλώνια και την Παλαιάπολη. Ολόκληρο το οδικό δίκτυο είναι κλειστό και κατόπιν σχετικού αιτήματός μας, η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, προχώρησε σε απαγόρευση κυκλοφορίας. Τα μηχανήματά μας, που από το πρωί έκαναν πολλές απόπειρες αποχιονισμού, τώρα έχουν αποσυρθεί, λόγω μειωμένης ορατότητας που καθιστά επικίνδυνη για την ασφάλεια των εργαζομένων οποιαδήποτε εργασία. Δεν βλέπεις ούτε στα τρία μέτρα».

So it begins! Fresh snow and near-blizzard conditions on Samothrace Island, northern Aegean, Greece this morning, Feb 23. Report: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ pic.twitter.com/qnNHQnFB5V

