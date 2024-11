Κεφαλονιά: Μπουρίνι μετέτρεψε σε Βενετία το Αργοστόλι – Βίντεο με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια

Ένα ξαφνικό μπουρίνι ήταν αρκετό για να μετατραπεί το Αργοστόλι σε Βενετία το απόγευμα της Τρίτης (19.11.2024) με τουρίστες και κατοίκους να ψάχνουν καταφύγιο από τη σφοδρή βροχή.

Σύμφωνα με το ekefalonia.gr, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ξέσπασε έντονη βροχή, με αποτέλεσμα οι κεντρικοί δρόμοι του Αργοστολίου να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Η βροχή έπεφτε για μια ώρα περίπου και δημιούργησε πολλά προβλήματα.

Οδηγοί προσπαθούσαν να φτάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους, ενώ οι τουρίστες έβλεπαν το νερό να έχει ανέβει επικίνδυνα.

Flooding after torrential rain in Argostoli on the island of Kefalonia, Greece this afternoon….🌊pic.twitter.com/WTjJrPUgE0