Θεσσαλονίκη: Δύο διαφορετικά «σχολεία» για δεκάδες προσφυγόπουλα θα λειτουργήσουν από 1η Σεπτεμβρίου

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν σε μαθήματα προσχολικής αγωγής, με στόχο -μεταξύ άλλων- την κοινωνικοποίηση, την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ακόμη και την απόλαυση των οφελών της αισθητικοκινητικής, θα έχουν από την 1η Σεπτεμβρίου δεκάδες προσφυγόπουλα ηλικίας από δύο έως έξι ετών στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου «Enhancing the right to education and access to schooling for refugee children», που χρηματοδοτείται κατά το 100% από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα "Open Society Foundations" (OSF).