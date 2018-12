Αναδείχθηκαν οι μεγάλες νικήτριες του 39ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ομορφιάς στην Κρήτη, που διεξήχθη ο βράδυ της Τετάρτης. Miss Κρήτη 2018 αναδείχθηκε η Μαριάννα Περατσάκη. Μiss Γιάνγκ 2018 η Αγγελική Φαρίνα. Α’ Αναπληρωματική Miss Kρήτη 2018 η Χρυσοβαλάντω Δρουβαλάκη και Β’ Αναπληρωματική Μiss Κρήτη η Ζέτα Μαρκογιαννάκη.

13 καλλονές αγωνίστηκαν σκληρά διεκδικώντας τους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο Αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2018. Το έργο των κριτών ήταν ιδιαίτερα δύσκολο αφού με δυσκολία μπόρεσαν να καταλήξουν στην ομορφότερη Κρητικοπούλα.

Τη λαμπερή βραδιά παρακολούθησαν με ενδιαφέρον οι τηλεθεατές με την αγωνία κάθε λεπτό να κορυφώνεται και περισσότερο, μέχρι την ανάδειξη της νικήτριας. Πάντως η βραδιά περιείχε λάμψη και ομορφιά και οι κριτές στο τέλος της βραδιάς εμφανίστηκαν περήφανοι για το απoτέλεσμα.

Οι εικόνες από τα καλλιστεία

Τα καλλιστεία Θεσσαλίας που προηγήθηκαν

Η 24χρονη Μαρία – Σοφία Πεχλιβανίδου αναδείχθηκε νικήτρια του 5ου Πανθεσσαλικού Διαγωνισμού Ομορφιάς 2018, ο οποίος διεξήχθη στο “Κτήμα Δριστέλλα” το βράδυ του Σαββάτου.

Αντίστοιχα, Μις Θεσσαλία αναδείχθηκε η 19χρονη Μαρία Λαμβατσιώτη. Κριτές της βραδιάς ήταν ο σχεδιαστής υψηλής ραπτικής Θεόδωρος Τρανούλης, η 1st Miss World Next Top Model Ηρώ Δημητροπούλου, η παίκτρια του My Style Rocks Τάνια Κοφινιώτη, η δημοσιογράφος Μάνια Αλιβιζάτου, η make up artist Μάχη Τριαντάρ, η Μις Ελλάς 2017 Θεοδώρα Σούκια καθώς επίσης ο δικηγόρος σε Λάρισα και Αθήνα Στέλιος Σούρλας.

Οι εικόνες από τα καλλιστεία στη Λάρισα

Πηγή: onlarissa.gr, neakriti.gr