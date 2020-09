Οι πυρκαγιές ξέσπασαν βράδυ σε ώρα που φυσούσαν ισχυροί άνεμοι, ενώ στο ΚΥΤ υπήρχε πλήθος εύφλεκτων υλικών. Έτσι, θα μπορούσαν να έχουν υπάρξει θύματα. Όταν έφτασαν στο σημείο τα δύο πρώτα πυροσβεστικά οχήματα δέχτηκαν επίθεση με πέτρες και ξύλα για να μην προχωρήσουν σε κατάσβεση της φωτιάς.

Την αντίδραση ορισμένων εκ των μεταναστών που αποχαιρετούσαν τη Μόρια κατέγραψε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter. Όπως ακούγεται στο 50ο δευτερόλεπτο του βίντεο, μετανάστης που έβλεπε τον καταυλισμό να καίγεται τραγουδάει «bye-bye Moria».

One of the videos. Listen at 01:10 singing “burn Moria burn, bye bye”. A second before that, one of them says “memnun memnun” which means grateful in Arabic & pleased in Turkish.



⇢ via @a_pGR_ pic.twitter.com/3MRsar49MN