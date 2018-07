Η Μύκονος στο ρυθμό των celebrities. Ντιν και Νταν σημαίνει… διασκέδαση! Οι διάσημοι σχεδιαστές του οίκου μόδας Dsquared αγαπούν την Μύκονο και όπως συνηθίζουν κάθε χρόνο, έβαλαν τη σφραγίδα τους σε μια ακόμη βραδιά κεφιού στο νησί των Ανέμων.

Το ξέφρενο γλέντι του διδύμου πραγματοποιήθηκε στο κλαμπ Cinderella, όπου έδωσαν ρεσιτάλ χορού κρατώντας κίτρινες βεντάλιες! Ανάμεσα σε εκείνους που γλέντησαν με τα δύο αδέλφια από τον Καναδά ήταν ο γνωστός κοσμηματοπώλης Γρηγόρης Γκόφας που στηρίζει διαχρονικά τις προσπάθειες των δίδυμων designers αλλά και ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος κάνει pr στο συγκεκριμένο μαγαζί.

Η κάμερα βρέθηκε στον τόπο του… γλεντιού και η πάντα κεφάτη ρεπόρτερ Ελίζαμπεθ Ελετσί ρώτησε τους Ντιν και Νταν τι σημαίνει για εκείνους η Μύκονος, ενώ συνομίλησε και με τον one and only Mr Lak!

