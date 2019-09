Μύκονος: Ο Σπαλιάρας ως πράκτορας της CIA – Τα γυρίσματα της μεγάλης παραγωγής του Netflix – video

Στην Μύκονο πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς δράσης El Senor de los Cielos (The Lord of the Skies), η οποία βασίζεται στην ζωή ενός από τους μεγαλύτερους βαρώνους ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής και προβάλλεται από το Netflix...