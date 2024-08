Νεκρά ψάρια στον Βόλο: Guardian, BBC και Reuters εστιάζουν στις αποκρουστικές εικόνες

Ο Βόλος παραμένει στο επίκεντρο για τα χιλιάδες νεκρά ψάρια, με τις εικόνες να ταξιδεύουν και εκτός συνόρων. Αποφασισμένη να καταθέσει μήνυση η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας.

Ο Βόλος απασχολεί κορυφαία ειδησεογραφικά πρακτορεία του κόσμου, για τα χιλιάδες νεκρά ψάρια της λίμνης Κάρλας, που καταλήγουν στον Παγασητικό. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου έχει διατάξει επείγουσα προκαταρκτική εξέταση και θα διερευνηθούν η ποιότητα του θαλασσινού νερού, οι μετρήσεις σε διαπιστευμένα εργαστήρια, το μικροβιακό φορτίο στις εκβολές της λίμνης Κάρλας, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπει και η αιτία θανάτου των ψαριών και αν αυτή οφείλεται σε δηλητηριώδη ουσία.

Οι αποκρουστικές εικόνες ταξιδεύουν και μέσω των ειδησεογραφικών πρακτορείων. «Τουριστικό λιμάνι της Ελλάδας πλημμυρίζει με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του Guardian που, μεταξύ άλλων, μεταφέρει και την αγωνία των επιχειρηματιών εστίασης της περιοχής.

Greece tourist port flooded with hundreds of thousands of dead fish https://t.co/3XS09OGJZl August 29, 2024

«Χιλιάδες νεκρά ψάρια καλύπτουν λιμάνι στην Ελλάδα» είναι ο τίτλος ενός βίντεο στον ιστότοπο του BBC, ενώ και το βρετανικό Channel 4 κάλυψε το σπάνιο φαινόμενο που προκλήθηκε από τις εκτεταμένες πλημμύρες στη χώρα μας.

Hundreds of thousands of dead fish have poured into the port of Volos, in Greece. Authorities believe flooding could be behind the incident. pic.twitter.com/DsDatFKb1A — Channel 4 News (@Channel4News) August 28, 2024

Με το φαινόμενο των νεκρών ψαριών ασχολήθηκαν επίσης το Reuters, η Independent, η Deutsche Welle και η Il Messagero, που κάνει λόγο για «οικολογική κατατροφή».

This port in Greece is battling with a blanket of dead fish. Locals are worried the fish will damage ecosystems and hurt businesses. pic.twitter.com/r7oOk72Q6Y — DW News (@dwnews) August 29, 2024

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας επισημαίνει ότι διερευνά με τους νομικούς της να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου καθώς και αγωγή για δυσφήμηση της περιοχής από το φαινόμενο των νεκρών ψαριών στον Παγασητικό. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμό για την καταστροφή που απειλεί τον Παγασητικό μετά τις πλημμύρες του Daniel και Elias. Τον τελευταίο καιρό το θέμα πήρε τεράστιες διαστάσεις. Γίναμε όλοι μάρτυρες μιας ανυπολόγιστης μακάβριας εικόνας των νεκρών ψαριών κατά μήκος των παραλιών της Μαγνησίας.

Ζητήσαμε με επιστολές μας, αλλά πριν από αυτές και με άμεσες τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί με τον πρόεδρο του Επιμελητήριου να διερευνηθεί το θέμα. Οχι άμεσα αλλά «χθες», γιατί επηρεάζει καθοριστικά την πορεία του τουρισμού στην περιοχή μας. Ζητήσαμε από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου τα νεκρά ψάρια και τα φερτά υλικά να συλλεχθούν το γρηγορότερο δυνατό. Η απάντησή του ήταν ότι έχουν γίνει συνεννοήσεις εκ μέρους του ΟΛΒ, με τους αρμόδιους Φορείς, προκειμένου το φαινόμενο να αντιμετωπιστεί, ενώ έχει ενταθεί και ο ρυθμός καθαρισμού.Το αφήνουμε στην κρίση σας.

Δεν γίνεται για μια ακόμη φορά να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τέτοιες αποκρουστικές εικόνες από τη Μαγνησία μας και ξανά και ξανά να γινόμαστε θύματα μιας ανυπολόγιστης δυσφήμησης της περιοχής μας. Ως αποτέλεσμα, είμαστε αναγκασμένοι και διερευνούμε με τους νομικούς το θέμα της μήνυσης κατά παντός υπευθύνου καθώς και της αγωγής για την ολική δυσφήμηση της περιοχής.

Μετά από έρευνα που κάναμε γι’ αυτό το θέμα, η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας είναι ο φορέας που ζήτησε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και πρότεινε να κλείσει το φράγμα οριστικά (μιας και η υπουργική απόφαση που υπάρχει κάνει σαφές ότι το φράγμα ανοίγει μόνο σε έκτακτη ανάγκη) μέσα σε ένα «μουδιασμένο» κλίμα Μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας συντάσσεται με όλους τους φορείς που αντιδρούν και εκφράζουν την μαζική αγανάκτησή τους όπως το Επιμελητήριο Μαγνησίας,η Ένωση της Εστίασης και άλλοι επαγγελματικοί φορείς για την υπόθεση των νεκρών ψαριών που μέρες τώρα βρίσκονται στην επιφάνεια του Παγασητικού κόλπου, δυσφημίζοντας την περιοχή ανά το Πανελλήνιο. Αυτό το φαινόμενο θα βάλει την «ταφόπλακα» του τουρισμού, εάν δεν υπάρξουν συλλογικές και άμεσες ενέργειες.

Θεωρούμε θετική την εξέλιξη με την οποία η Περιφέρεια μετά από την έκτακτη σύσκεψη υιοθέτησε την πρότασή μας να κλείσει το θυρόφραγμα. Πρέπει να μπει ένα οριστικό τέλος σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί αγωνία και θλίψη όχι μόνο στα μέλη μας και στους επισκέπτες μας αλλά και στους κατοίκους της Μαγνησίας.

Δεν κρίνεται μόνο το μέλλον του Παγασητικού και του οικοσυστήματός του. Κρίνεται το μέλλον της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας. Επαναλαμβάνουμε ότι επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματός μας.