Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα 📩📩😉😉 #thisispaola

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✯P Λ Ø L Λ✯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (@paola_official__) on Jul 14, 2018 at 3:43am PDT