Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στη δομή της Σάμου με διαμαρτυρίες μεταναστών κατά του Ισραήλ. Πέντε συλλήψεις, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένταση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (17.10.2023) στην κλειστή ελεγχόμενη δομή μεταναστών στη Σάμο.

Μετανάστες, κυρίως Παλαιστίνιοι και Σύροι, διαμαρτυρήθηκαν μέσα στο κέντρο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ισχυρές δυνάμεις βρίσκονταν στη δομή, οι οποίες προχώρησαν σε επτά προσαγωγές, εκ των οποίων οι πέντε μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Φωτογραφία από την αναταραχή στο κέντρο μεταναστών Σάμου:

Βίντεο από τις στιγμές έντασης στη δομή:

Last night, Palestinian and Syrian refugees in various refugee camps of #Greece rioted and protestsd against #Israel in support of #Hamas terrorists. Greek authorities should deport these Islamists. pic.twitter.com/meMqwxwVZS