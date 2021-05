Για δεύτερη χρονιά η Σκιάθος διαφημίζεται στο μετρό του Λονδίνου. Οι διαφημιστικές πινακίδες προσκαλούν τους 3.500.000 επιβάτες να επισκεφθούν και να κάνουν τις διακοπές τους στο πανέμορφο νησί των Σποράδων.

Η Σκιάθος φιγουράρει σε διαφημιστικές πινακίδες στο λονδρέζικο μετρό με την κάθε μία να περιέχει φωτογραφίες του νησιού, το λογότυπο του Δήμου και του ΕΟΤ.

If you are a sea lover, going on a cruise is a vacation made in heaven. Check out our tips for a smooth holiday while cruising the beautiful Sporades islands in Greece.https://t.co/63a0sQ9C2F#babasails #yachting #greece #visitgreece #sporades #skopelos #skiathos #halkidiki pic.twitter.com/HX2agrwhdS