Τα κρουαζιερόπλοια έφεραν χιλιάδες τουρίστες που επέλεξαν να επισκεφθούν τα Χανιά και τη Σούδα τον φετινό Σεεπτέμβριο…

Δύο κρουαζιερόπλοια με 6.758 επιβάτες κατέπλευσαν σήμερα στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά. Πρόκειται για το «Odyssey of the seas», με 4.356 επιβάτες και το «Enchantment of the seas» με 2.402 επιβάτες.

Οι επιβάτες και των δύο πλοίων επισκέπτονται την παλιά πόλη των Χανίων καθώς και σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος .

Στο λιμάνι της Σούδας μέχρι και σήμερα τον μήνα Σεπτέμβριο, έχουν καταπλεύσει επτά κρουαζιερόπλοια με 14.299 επιβάτες.

Δείτε στα επόμενα βίντεο τα δύο κρουαζιερόπλοια που έφεραν χιλιάδες τουρίστες στα Χανιά…