Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε νταλίκα! Νεκρός ο οδηγός

Το αυτοκίνητο «καρφώθηκε»κάτω από βαρύ όχημα που οδηγούσε αλλοδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του αυτοκινήτου, που σκοτώθηκε ακαριαία.

Για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών από Θήβα και Οινόφυτα που ανέλαβαν το δύσκολο έργο μέσα από τα συντρίμμια.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος που οδήγησε στην απώλεια ενός ανθρώπου, προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 16.00 το μεσημέρι στο 70o χλμ της Ε.Ο κοντά στο Olympus Plaza στα Οινόφυτα. Το Ι.Χ που βλέπετε από άγνωστη αιτία κόλλησε κάτω από νταλίκα που οδηγούσε αλλοδαπός με αποτέλεσμα ο οδηγός σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να βρει ακαριαίο θάνατο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να χρειαστούν πυροσβέστες από την περιοχή της Θήβας αλλά και των Οινοφύτων ώστε να ανασύρουν τον οδηγό από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου.

Το τροχαίο δημιούργησε μεγάλο κυκλοφοριακό ζήτημα για περισσότερο από μια ώρα μέχρι να απομακρυνθούν τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα.

Πηγή: lamiareport, lamianow