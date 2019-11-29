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Παρνασσός: Τα πρώτα χιόνια από ψηλά [Video]

Δημοσιεύθηκε: 29.11.2019 | 09:14
Newsit Newsroom
Παρνασσός: Τα πρώτα χιόνια από ψηλά [Video]
Πηγή εικόνας YouTube Up Stories
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Λίγες ημέρες πριν υποδεχτούμε τον Δεκέμβριο, στον Παρνασσό έπεσαν τα πρώτα χιόνια.

Το τοπίο “ντύθηκε” στα λευκά και το “UpStories” κατέγραψε με drone εντυπωσιακές εικόνες από ψηλά.

Δείτε το βίντεο.

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