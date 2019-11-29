\u03a4\u03bf \u03c4\u03bf\u03c0\u03af\u03bf "\u03bd\u03c4\u03cd\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5" \u03c3\u03c4\u03b1 \u03bb\u03b5\u03c5\u03ba\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf "UpStories" \u03ba\u03b1\u03c4\u03ad\u03b3\u03c1\u03b1\u03c8\u03b5 \u03bc\u03b5 drone \u03b5\u03bd\u03c4\u03c5\u03c0\u03c9\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ad\u03c2 \u03b5\u03b9\u03ba\u03cc\u03bd\u03b5\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c8\u03b7\u03bb\u03ac.\r\n\r\n\u0394\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b2\u03af\u03bd\u03c4\u03b5\u03bf.\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=_6CX0XW5yqY