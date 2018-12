Σύρος: Τα είδαν όλα στην προσγείωση του αεροπλάνου – Τα λόγια επιβάτη στον πιλότο της πτήσης!

Καρδιοχτύπησαν οι επιβάτες πτήσης της Sky Express από την Σύρο για Αθήνα το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης (29-11-2018). Το αεροσκάφος, άρχισε να τραντάζεται άσχημα, με τους κραδασμούς να διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης. Τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες βγήκαν ανακουφισμένοι.

Ένας επιβάτης θεώρησε υποχρέωσή του, μετά το τέλος της ασφαλούς πτήσης, να ευχαριστήσει τον κυβερνήτη του αεροσκάφους. «26 ώρες μετά την προσγείωση της πτήσης από Σύρο για Αθήνα μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, ευχαριστώ πολύ τον πιλότο της Sky express για την ασφαλή μας άφιξη! Θέλω όντως να τον γνωρίσω και του πω και από κοντά ένα μεγάλο ευχαριστώ” λέει ο επιβάτης και συνεχίζει…

“Eχω πετύχει κακή πτήση, έχω πετύχει πτήση με συνεχή κενά αέρος επί 4 ώρες, έχω πετύχει τροπική καταιγίδα στην άκρη του κόσμου αλλά να είσαι τόσο κοντά στο να προσγειωθείς 3-4 λεπτά πριν και να αισθάνεσαι ότι ο πιλότος δαμάζει τα καιρικά φαινόμενα δε μου έχει ξανασυμβεί!

Respect στον πιλότο! Oι αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης ήταν αναμενόμενες και φυσιολογικές αλλά κατά την κάθοδο στο Ελ. Βενιζέλος, οι ριπές του ανέμου ήταν τόσο δυνατές που το αεροπλάνο ήταν έρμαιο των ανέμων!

Συνειδητοποίησα πραγματικά μετά από αυτό το συμβάν πόση δύναμη και σθένος θέλει για να είσαι στη θέση αυτή και πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη και σημαντικό το έργο αυτών των ανθρώπων! It’s the first day of the rest of my life” δήλωσε o Συριανός επιβάτης.

Πηγή: cyclades24.gr