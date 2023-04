Έναν φορητό ξυλόφουρνο που ψήνει ψωμί -και όχι μόνο- με παραδοσιακό τρόπο και βασικά «υλικά» την κοινωνική ευαισθησία, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στο περιβάλλον, δημιούργησαν μαθητές/τριες της Β’ τάξης που τομέα Οικονομίας στο 5ο εσπερινό ΕΠΑΛ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του Junior Achievement Greece.

Αναζητώντας την «ακριβή» αξία του «φτηνού» ψωμιού, οι μαθητές/τριες του 5ου εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης κατέληξαν στη δημιουργία της εικονικής επιχείρησης – ΚΟΙΝΣΕΠ «Bake My Bread», που πέραν της επιχειρηματικής έχει και κοινωνική διάσταση, αφού στους συνεργάτες της, στόχος είναι να συγκαταλέγονται ομάδες που επωφελούνται από εργοθεραπευτικές διαδικασίες.

«Η (κοινωνική) καινοτομία μας είναι ότι ο φούρνος θα κατασκευάζεται από άτομα που έχουν ανάγκη την εργοθεραπεία, όπως άτομα σε ομάδες αποτοξίνωσης, ψυχιατρικής υποστήριξης ή άτομα τρίτης ηλικίας, στα οποία η επιχείρηση θα προμηθεύει τα υλικά και την τεχνογνωσία που απέκτησε, και ως ανταμοιβή θα έχουν μία μετοχή στην ΚΟΙΝΣΕΠ με δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις και φυσικά με αναλογία στη διανομή αποτελέσματος», εξηγεί η Αικατερίνη Τσάτσου, που μαζί με τη συνάδελφό της Χρυσάνθη Ευαγγελίδου ήταν οι υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος για το 5ο εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης.

Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία, όπως εξηγούν οι δημιουργοί της «Bake My Bread», θα τονωθεί το αίσθημα αυτοπεποίθησης των απασχολούμενων στην ΚΟΙΝΣΕΠ. «Είναι ένα είδος ένταξης με οφέλη για τους ίδιους αλλά και για την ομάδα μας», τονίζουν, επισημαίνοντας πως η διαδικασία αυτή θα ανατροφοδοτείται μέσα από προτάσεις, συμβουλές κι εφευρέσεις για βελτίωση του προϊόντος.

Ο φορητός ξυλόφουρνος κατασκευάστηκε με υλικά κατάλληλα να αντέχουν σε θερμοκρασίες και χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Δεν αλλοιώνουν ούτε τη γεύση ούτε τα υλικά του ψωμιού, αντίθετα προσθέτουν επιπλέον γεύση, όπως λένε οι δημιουργοί του.

Μελλοντικά, η ομάδα στοχεύει σε βελτιώσεις και προεκτάσεις του προϊόντος, όπως η χρησιμοποίηση νέων υλικών που θα κάνουν τον φούρνο πιο ελαφρύ και εύκολο στη χρήση, καθώς επίσης και η προσθήκη εξαρτημάτων για πιο εύκολη και ασφαλή μετακίνηση.

Η «Bake My Bread» στοχεύσει σε δυο ομάδες πελατών: αυτούς που αγοράζουν το προϊόν για διακοσμητική κυρίως χρήση σε αγροτουριστικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία ή ως μια νότα παράδοσης στον κήπο ενός σπιτιού και σ’ εκείνους που αναζητούν τρόπους να έρθουν πιο κοντά στη φύση, οπότε θα αγοράσουν το συγκεκριμένο προϊόν για λειτουργική χρήση, για το ψήσιμο ψωμιού ή άλλων εδεσμάτων, με οικολογική συνείδηση και την ευχαρίστηση που μπορούν ν’ αποκομίσουν από μια τέτοια παραδοσιακή διαδικασία. Άλλωστε, για την ομάδα της «Bake My Bread» το ψήσιμο του ψωμιού είναι τέχνη, όπως καταδεικνύει και το σλόγκαν τους: «Bake is art, don’t work so hard!».

Η ομάδα της «Bake My Bread»

Στην ομάδα της «Bake My Bread» συμμετέχουν οι: Ελένη Γεωργιάδου, Μαρία Μακρή, Λαμπρινή Καλαντζή, Δημήτρης Πετρίδης, Οδυσσέας Νέστωρας, Φωτεινή Παπακωνσταντίνου, Μαρία Δισέρη, Νικολέτα Ευαγγελοπούλου, Σωτήρης Σαραντιάδης, Ευαγγελία Δάτσιου και Γεωργίου Κοκκίνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές/τριες της «Bake My Bread» είναι ενήλικοι/ες που εργάζονται και αφιέρωσαν τον ελεύθερο χρόνο τους από τη δουλειά αλλά και τα μαθήματα στο 5ο εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του JA Greece, αναπτύσσοντας ένα κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας, που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν σημαντικό και μοναδικό.

Όλοι/ες έδωσαν, μάλιστα, το «παρών» στην πρόσφατη Μαθητική Έκθεση του JA Greece στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσιάστηκαν καινοτόμες ιδέες μαθητών/τριων που συμμετείχαν στο φετινό πρόγραμμα – διαγωνισμό «Εικονική Επιχείρηση», στον οποίο και προκρίθηκαν στις 12 πρώτες μεταξύ των 33 μαθητικών επιχειρήσεων.

Χορηγός της «Bake My Bread» ήταν το ΜΝΑΕ/Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.