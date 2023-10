Εντυπωσίασαν τους πάντες στη Θεσσαλονίκη, οι ασκήσεις που εκτέλεσαν νωρίτερα στην πλατεία Αριστοτέλους, μέλη της Διμοιρίας Επιδείξεων της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)…

Με απόλυτο συγχρονισμό έκαναν τις επιδείξεις του και κέρδισαν το πιο δυνατό χειροκρότημα από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε για να τους παρακολουθήσει.

Στο τέλος της επίδειξης σχημάτισαν με τα όπλα τους την ελληνική σημαία καθώς και τα αρχικά της σχολής τους (ΣΣΑΣ). Δείτε τις εικόνες του thestival:

Μπάντες του Στρατού, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας παιάνισαν εορταστικά εμβατήρια για την 28η Οκτωβρίου αλλά και για την 26η Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.

Ξεχωριστές στιγμές αποτέλεσαν οι ερμηνείες μελών από τις μπάντες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι ερμηνευτές τραγούδησαν: Δύο παιδιά απ’ το Βραχώρι, Ήλιος Θεός αλλά και το The Phantom of the Opera!

Οι μπάντες ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις τους παιανίζοντας ομαδικά το “Μακεδονία Ξακουστή” και κήρυξαν τη λήξη της εκδήλωσης.

Στην πλατεία Αριστοτέλους βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν την επίδειξη ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνταντίνος Φλώρος, ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.