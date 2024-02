Θεσσαλονίκη: Οδηγός που παίρνει μέρος σε κόντρες αυτοκινήτων αποκαλύπτει για τις σχολές και τα κίνητρα

Οι κόντρες αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζονται με εκατοντάδες άτομα κάθε ηλικίας να παρακολουθούν τις εικόνες από κοντά…

Παρά τους ελέγχους και τα πρόστιμα, οι παράνομες κόντρες αυτοκινήτων συνεχίζονται στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη της χώρας. Ένας από τους οδηγούς που παίρνει μέρος το τελευταίο διάστημα, λύνει τη σιωπή του, για πρώτη φορά. Μιλάει για τα κίνητρα, τις δυσκολίες και τις σχολές που υπάρχουν. Είναι αντίθετος όπως λέει στην παρουσία μικρών παιδιών, αφού το όλο θέαμα δεν είναι για οικογένειες. «Υπάρχει κίνδυνος. Είναι ένα ραντεβού για γνώστες. Για άτομα που νιώθουν πότε είναι η ώρα να φτάσουν το στροφόμετρο στο κόκκινο» λέει χαρακτηριστικά.

«Κάποιοι συμμετέχουν για τα λεφτά, κάποιοι για να το παίξουν μάγκες και να ανεβάσουν video στα προφίλ τους στα social media. Άλλοι για την αδρεναλίνη. Εγώ συμμετέχω απλά γιατί μου αρέσουν από μικρό παιδί τα φτιαγμένα αυτοκίνητα» περιγράφει στο thesstoday.gr ο 29χρονος Π.Τ. καμαρώνοντας για το “άρμα” του όπως χαρακτηριστικά θα πει στη συνέχεια.

«Δεν μου αρέσουν αυτοί που έρχονται εδώ χωρίς να καταλαβαίνουν πού βρίσκονται. Θυμώνω με αυτούς που έρχονται πιωμένοι και μετά κρατάνε τιμόνι στα χέρια. Θυμώνω με τους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους. Δεν είναι ένα θέαμα για οικογένειες. Υπάρχει κίνδυνος. Είναι ένα ραντεβού για γνώστες. Για άτομα που νιώθουν πότε είναι η ώρα να φτάσουν το στροφόμετρο στο κόκκινο».

Όπως περιγράφει υπάρχουν πίστες με βαθμό δυσκολίας και σχολές. Στις περιπτώσεις των επιδείξεων οδηγικών ικανοτήτων, ένα υπαίθριο πάρκινγκ χωρίζεται σε πίστες με βαθμούς δυσκολίας ενώ υπάρχει και χώρος για ζέσταμα αλλά και για “πρωτάρηδες”. Οι σχολές αφορούν στις χώρες προέλευσης των αυτοκινήτων όπως και στην παλαιότητα τους.

Germany school VS Japan school. Old school VS New school. Σίγουρα όμως και το δεδομένο σε ποιο συνεργείο και ποιον μηχανικό έχει γίνει η βελτίωση του οχήματος. «Εδώ ερχόμαστε φορτωμένοι με πέντε επιπλέον ζαντολάστιχα ο καθένας γιατί αυτά που φοράμε τα λιώνουμε στα drifts. Σοβαρολογώ, παίρνουν φωτιά, τα σβήνουμε με τον πυροσβεστήρα, τα αντικαθιστούμε επί τόπου και συνεχίζουμε τα οκταράκια» σημειώνει ο 29χρονος.

Πεδίο διαφωνίας για τους σκληρούς μπορεί να αποτελέσει ακόμη και η μάρκα των στερεοφωνικών συστημάτων των αυτοκινήτων, των ηχείων, των ελαστικών, των αμορτισέρ αλλά και των εξατμίσεων.