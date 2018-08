Time: Η δουλειά των ονείρων σου σε πανέμορφο ελληνικό νησί!

Λάτρεις των γατών μπορούν πλέον να βρουν τη δουλειά των ονείρων τους στο πανέμορφο νησί του Αιγαίου, τη Σύρο, γράφει στην ιστοσελίδα του το Time.

Το δημοφιλέστατο περιοδικό φιλοξενεί την είδηση ότι ιδιωτικό καταφύγιο για γάτες στο ελληνικό νησί ψάχνει κάποιον για δουλειά με μοναδική προϋπόθεση “να νοιάζεται για τις υπέροχες και γοητευτικές 55 γάτες του”.

Το δημοσίευμα του περιοδικού Time περιγράφει ως την ιδανική δουλειά, σε έναν μαγευτικό τόπο όπως η Σύρος:

“Σαν να μην έφτανε να έχετε για παρέα δεκάδες γάτες, εκτός από τον μισθό που θα σας καταβάλλετε κάθε μήνα, πληρωμένη θα είναι και η διαμονή σας σε κατοικία με ιδιωτικό κήπο”, εξηγεί το άρθρο.

Πρόκειται για εργασία έξι μηνών, ενώ στην αρχή απαιτείται μια εθελοντική περίοδος πιθανώς για λόγους εκπαίδευσης.

Μία “μικρή θυσία αν αναλογιστείτε ότι θα πληρώνεστε για να παίζετε με γάτες, με θέα το Αιγαίο πέλαγος”, γράφει το περιοδικό.

Η περίοδος πληρωμής ξεκινάει από την 1η Νοεμβρίου 2018, ενώ το άτομο που αναζητείται θα πρέπει να είναι άνω των 45 ετών.

You can now get paid to hang out with 55 cats on this scenic Greek island https://t.co/eGaDUwVzvz

— TIME (@TIME) August 10, 2018