Ο Αμερικανός διπλωμάτης Τζέφρι Πάιατ συνοδεύονταν από την σύζυγό του και τον αντιδήμαρχο Ιωαννίνων Παντελή Κολόκα, ενώ τον υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Ντακαλέτσης, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Θεοχάρης και ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Γρηγόρης Γιαννάκης.

Η ξενάγηση έγινε από τον προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κωνσταντίνο Σουέρεφ και την αρχαιολόγο Ελένη Σκαλιστή, υπό καταρρακτώδη βροχή αρχικά , αλλά η ηλιοφάνεια στην συνέχεια, επέτρεψε στον πρέσβη και την συνοδεία του, να δουν από κοντά, τόσο το αρχαίο θέατρο όσο και τα υπόλοιπα μνημεία.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ενθουσιασμένος από το μεγαλείο του αρχαίου θεάτρου, περπάτησε σε όλα τα διαζώματα και ζήτησε αναλυτική ενημέρωση για το έργο της αναστήλωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην συνέχεια ξεναγήθηκε στον υπόλοιπο αρχαιολογικό χώρο δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από το σύμπλεγμα θρησκευτικών-λατρευτικών, πολιτικών και πολιτιστικών μνημείων.

Ο κ. Πάιατ επισκέφθηκε το χωριό Μαντείο, όπου περπάτησε στα στενά του δρομάκια.

Amazing ancient theatre of Dodoni -with some Homeric weather; pouring rain one minute, brilliant sun the next. pic.twitter.com/XCs3fqsY2i

— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) March 18, 2018