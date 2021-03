Ύμνους στην Ελλάδα επιφυλάσσει για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο ο έντυπος και ηλεκτρονικός βρετανικός Τύπος, εκφράζοντας αισιοδοξία για το άνοιγμα της ελληνικής τουριστικής αγοράς μετά και τις σχετικές ανακοινώσεις του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, στην ΙΤΒ 2021. Μεταξύ δε των περιοχών που κερδίζουν το θαυμασμό των Βρετανών είναι και η Μάνη…

Το κορυφαίο ταξιδιωτικό περιοδικό στο Ηνωμένο Βασίλειο “National Geographic Traveller UK” κυκλοφορεί τον Απρίλιο με εξώφυλλο, που φέρει τον πηχυαίο τίτλο «Ελλάδα» και υπότιτλο: «Ανακαλύψτε τα θαύματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και άθικτες χερσονήσους, αρχαία μνημεία, ζωντανές πόλεις και βουνά βυθισμένα στους μύθους».

Φιλοξενεί δε στο εσωτερικό 18σέλιδο αφιέρωμα στην Ελλάδα με τίτλο: «Στην ελληνική ενδοχώρα» και υπότιτλο: «Από τα οχυρωμένα κάστρα της Μακεδονίας ως τις γραφικές χερσονήσους της Πελοποννήσου εξερευνούμε τις ιστορίες, τα αξιοθέατα και τις εμπειρίες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτή είναι η πολιτιστική πυξίδα της χώρας – ο ήλιος γύρω από τον οποίο έλκονται τα 6.000 νησιά της – έδρα εξαιρετικών κλασικών μνημείων, παγκόσμιου επιπέδου διαδρομών για πεζοπορία, πλούσιας πανίδας, ηλιόλουστων ακτογραμμών και των ζωντανών πόλεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης».

Το αφιέρωμα αποτελείται από κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τα Ζαγοροχώρια, τη Χαλκιδική, τα οινοποιεία της Νάουσας, το μαντείο των Δελφών, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Μάνη, τη Μονεμβασιά και τις φάρμες που λειτουργούν και ως χώροι διαμονής.

The Independent: Σχεδιάζει ένα σύγχρονο ταξίδι του Οδυσσέα

Επίσης αφιέρωμα σε ιδιαίτερα ελκυστικούς ελληνικούς προορισμούς για το βρετανικό κοινό παρουσιάζεται στον ιστότοπο της βρετανικής εφημερίδας “The Independent” με τίτλο “Πέντε τρόποι για να σχεδιάσετε την επόμενη ελληνική σας Οδύσσεια” [5 ways to plan your next Greek odyssey]. Και προτείνει την Πελοπόννησο ως καλύτερο πολιτιστικό προορισμό.

Τους 10 ομορφότερους ασφαλείς προορισμούς στην Ελλάδα προτείνει κατά την κρίση του στο αναγνωστικό του κοινό ο Guardian στη Βρετανία, υπογραμμίζοντας το συνδυασμό της ποιότητας των διακοπών με την προστασία της υγείας στην Ελλάδα για τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, το δημοσίευμα τονίζει ότι αυξάνονται οι κρατήσεις από τη Βρετανία για την Ελλάδα φέτος, καθώς ο κόσμος σχεδιάζει τις περισσότερο αναμενόμενες από ποτέ διακοπές του, ενώ χρησιμοποιεί για να εξηγήσει την ιδιαιτερότητα των διακοπών στην Ελλάδα τις ελληνικές λέξεις «φιλοξενία» και «μεράκι».

«Αυτοί οι 10 εντυπωσιακοί νησιωτικοί και ηπειρωτικοί προορισμοί προσφέρουν μια πολύ πιο χορταστική πλευρά της Ελλάδας», αναφέρει το δημοσίευμα: «Πρόκειται για μέρη όπου οι άνθρωποι προσφέρουν με υπερηφάνεια τη φιλοξενία τους, κατά το αρχαίο έθιμο της αγάπης προς τους ξένους, και όπου τα πράγματα γίνονται με μεράκι, αγάπη και ψυχή».

Οι προορισμοί αυτοί που, όπως λέει η βρετανική εφημερίδα, είναι το είδος που κάνει τον κόσμο να ερωτεύεται την Ελλάδα, αναφέρονται με τυχαία σειρά και με συγκεκριμένα σχόλια για τον καθέναν. Μεταξύ αυτών και η Μάνη.