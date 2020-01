Γενική απεργία, με καθολική συμμετοχή σήμερα στα νησιά του βορείου Αιγαίου που πλήττονται από τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Κάθε δραστηριότητα έχει νεκρώσει, κλειστά είναι έως και τα περίπτερα, ενώ νωρίς το πρωί «σφραγίστηκε» το κτίριο της ΔΟΥ Μυτιλήνης.

Οι κεντρικές συγκεντρώσεις, οργανωμένες από την Περιφέρεια βορείου Αιγαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκίνησαν στις 12.00 το μεσημέρι, στη Μυτιλήνη στο χώρο της Προκυμαίας έξω από το Δημοτικό Θέατρο της πόλης, στη Χίο στην πλατεία Πλαστήρα και στη Σάμο στην πλατεία Πυθαγόρα.

Πλήθος κόσμου έχει κατέβει στους δρόμους όπως φαίνεται από τις εικόνες που μετέδωσε η ΕΡΤ, πολλοί με ελληνικές σημαίες στα χέρια. “Θέλουμε πίσω τα νησιά μας. Θέλουμε πίσω τη ζωή μας” γράφουν τα φυλλάδια της γενικής απεργίας, με τους κατοίκους των νησιών να τονίζουν πως η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Με αποφάσεις των ΟΤΑ και των σωματείων και των άλλων φορέων που συμμετέχουν απορρίπτεται το κυβερνητικό σχέδιο για τη δημιουργία νέων δομών στα νησιά, ζητείται ο άμεσος απεγκλωβισμός των αιτούντων άσυλο, ο έλεγχος των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα νησιά, η φύλαξη των συνόρων και η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και των δομών υγείας και ασφάλειας.

Massive turnout at the anti migration policy protest in Mytilini, Lesbos. Thousands have followed the call of the local Gouverneur to send a message to the government in Athens. „We want our island back.“ pic.twitter.com/gzz66mSCmU

— Max Zander (@The_Max_Zander) January 22, 2020