Σάμος: Φωτιά στον καταυλισμό μεταναστών

Μεγάλο μέρος του καταυλισμού τυλίχθηκε στις φλόγες στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Σάμου, στο τμήμα του κοντά στην κάτω πύλη, με την πυροσβεστική να προσπαθεί να ελέγξει τη φωτιά και την αστυνομία να επιχειρεί να αποκαταστήσει την τάξη μεταξύ αντιμαχόμενων εθνικά ομάδων, αιτούντων άσυλο.

Half of the 6,000 people who are stuck in #Vathy camp on #Samos are women and children. This nightmare must end! Children and other vulnerable people must be evacuated from the Greek islands to safe accommodation. pic.twitter.com/uxlL6Fm5As — MSF Sea (@MSF_Sea) October 14, 2019

Τα γεγονότα που κορυφώθηκαν με τη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 10 το βράδυ, ξεκίνησαν αργά το απόγευμα μέσα στο κέντρο της πόλης της Σάμου, όταν Αφγανοί συγκρούστηκαν για άγνωστους λόγους με Σύρους. Αποτέλεσμα των συγκρούσεων, ήταν ο τραυματισμός τριών Σύρων με αιχμηρά αντικείμενα, μάλλον μαχαίρια, και η μεταφορά τους στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύονται.

This is #Samos #refugee camp right now: A huge fire started. More than 6000 people live there, thousands of children. The camp is crazy overcrowded, the living conditions are awful & unhuman. All this just happens after 2 people died in Moria camp a few weeks ago. #opentheislands pic.twitter.com/OFmaSAdp1b — Sophia Maier (@_sophiamaier) October 14, 2019

Ακολούθησαν η γενίκευση των επεισοδίων και η μεταφορά τους μέσα στον καταυλισμό με αποτέλεσμα τη φωτιά.

Wie viele Feuer wie in #Samos müssen in den überfüllten Flüchtlingscamps am Rande Europas noch ausbrechen, bis die #EU endlich handelt? Seit 2016 verschließen wir die Augen vor den katastrophalen Zuständen in den #hotspots in #Griechenland und #Italien. pic.twitter.com/SKnl12YAVq — Farnaz Nasiriamini (@farnaz_nasiri) October 14, 2019

Χιλιάδες αιτούντες άσυλο εγκατέλειψαν τον καταυλισμό κινούμενοι προς την πόλη της Σάμου.

Ας σημειωθεί ότι στον καταυλισμό του ΚΥΤ της Σάμου διαμένουν σήμερα σε υποδομές για 650 άτομα, περί τα 5.700 άτομα.



Λίγο πριν τη μιάμισι τα ξημερώματα η πυροσβεστική έθεσε υπό μερικό έλεγχο την φωτιά.