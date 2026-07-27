Τα καλύτερα hotspots στα νησιά του Αιγαίου

Τα καλύτερα hotspots των νησιών του Αιγαίου, σε μία επιλεγμένη λίστα. Εμβληματικά stays, fine dining εμπειρίες, wineries, markets και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που ξεχωρίζουν. Κάθε επιλογή συνδυάζει αισθητική, ιδιωτικότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Ανακάλυψε τα κορυφαία σημεία και ζήσε το Αιγαίο στην πιο εκλεπτυσμένη του εκδοχή:

RIZES SANTORINI: Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Στην καρδιά της καλντέρας στη Σαντορίνη, εκεί όπου το ηλιοβασίλεμα συναντά τη γαστρονομία υψηλού επιπέδου, το Rizes Santorini αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς για φαγητό στο νησί. Σκαρφαλωμένο στα βράχια των Φηρών, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει την αυθεντική ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή.

Το Rizes δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο, αλλά ένα ταξίδι γεύσεων. Εμπνευσμένο από την πλούσια γαστρονομική κληρονομιά της Ελλάδας και των Κυκλάδων, βασίζεται στη φιλοσοφία farm-to-table, αξιοποιώντας φρέσκα, τοπικά προϊόντα και εποχιακές πρώτες ύλες. Κάθε πιάτο αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση παραδοσιακών συνταγών, με σεβασμό στη γη, τα υλικά και τους ανθρώπους που τα παράγουν.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την εντυπωσιακή θέα στην καλντέρα, που δημιουργεί το απόλυτο σκηνικό για ένα ρομαντικό δείπνο, μια ξεχωριστή βραδιά ή για ένα μεσημεριανό γευμα με θεα την καλντέρα. Η ατμόσφαιρα είναι κομψή και ζεστή, με αρχιτεκτονική που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική με μοντέρνες πινελιές, ενώ η προσεγμένη wine list και τα signature cocktails απογειώνουν κάθε γευστική εμπειρία. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το μοναδικό κελάρι του εστιατορίου με διαλεγμένες ετικέτες από τη Σαντορίνη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Πίσω από κάθε δημιουργία βρίσκεται μια δυναμική ομάδα σεφ, με επικεφαλής τον executive chef και συνιδιοκτητη, Αλέξανδρο Μακρόπουλο, την head chef Μαρία Σύλλα και την pastry chef Ελένη Μανιά, που ενώνει την τεχνική, τη φαντασία και το πάθος για την ελληνική κουζίνα, προσφέροντας πιάτα που αφηγούνται ιστορίες και ξυπνούν συναισθήματα. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας που ξεπερνά το απλό φαγητό και μετατρέπεται σε ανάμνηση.

Είτε επισκέπτεστε τη Σαντορίνη για πρώτη φορά, είτε αναζητάτε κάτι πραγματικά ξεχωριστό, το Rizes Gastro Taverna είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Ένας προορισμός που τιμά τις ρίζες της ελληνικής γαστρονομίας και τις εξελίσσει με τρόπο σύγχρονο, δημιουργικό και απολύτως απολαυστικό.

RIZES SANTORINI

Καλντέρα, Φηρά Σαντορίνης

Τηλέφωνο: +30 22860 21885

Site: https://rizessantorini.com

Email: reserve@rizessantorini.com

Facebook: https://www.facebook.com/rizessantorini

Instagram: https://www.instagram.com/rizes_santorini

VENUS SUNRISE SUITES & VILLAS: Η ΝΕΑ EXCLUSIVE ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Σε μια ήσυχη και προνομιακή τοποθεσία στον Βουρβούλο της Σαντορίνης, εκεί όπου το Αιγαίο συναντά τον μαγευτικό ανατολικό ορίζοντα, το Venus Sunrise Suites & Villas προσφέρει μια μοναδική εμπειρία διαμονής γεμάτη κομψότητα, ιδιωτικότητα και αυθεντική νησιώτικη φιλοξενία.

Ένα νεόκτιστο boutique ξενοδοχείο που σχεδιάστηκε για ταξιδιώτες οι οποίοι αναζητούν κάτι περισσότερο από μια απλή διαμονή. Έναν προσωπικό χώρο χαλάρωσης, όπου η σύγχρονη πολυτέλεια συνδυάζεται αρμονικά με την κυκλαδίτικη αισθητική και τη φυσική ομορφιά της Σαντορίνης.

Οι σουίτες και οι βίλες του Venus Sunrise έχουν δημιουργηθεί με προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντας άνετους χώρους, ιδιωτικά jacuzzi,μαγευτική θέα στη θάλασσα και μοναδικές στιγμές ηρεμίας. Από τις Junior και Superior Suites μέχρι τις Honeymoon Suites και τη Venus Villa με ιδιωτική πισίνα, κάθε επιλογή υπόσχεται μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής.

Το πρωινό στο δωμάτιο ή στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ξενοδοχείου, οι υπηρεσίες concierge, οι ιδιωτικές μεταφορές, το γυμναστήριο και οι προσεγμένες παροχές δημιουργούν ένα περιβάλλον απόλυτης άνεσης και φροντίδας.

Ιδανικό για ζευγάρια, νεόνυμφους, οικογένειες ή φίλους που θέλουν να ανακαλύψουν μια πιο αυθεντική πλευρά της Σαντορίνης, το Venus Sunrise αποτελεί το τέλειο σημείο εκκίνησης για εξερεύνηση του νησιού αλλά και το ιδανικό καταφύγιο για στιγμές χαλάρωσης.

Απολαύστε την ανατολή πάνω από το Αιγαίο, χαθείτε στην ηρεμία του τοπίου και ζήστε μια εμπειρία φιλοξενίας που συνδυάζει την πολυτέλεια με την αυθεντικότητα.

Venus Sunrise Suites & Villas

Βουρβούλος, Σαντορίνη

Τηλέφωνο: +30 22860 22237

Site: www.venussunrise.com

Email: info@venussunrise.com

Facebook: Venus Sunrise Suites & Villas

Instagram: Venus Sunrise Suites & Villas

PETRA MARINOU: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ WINE EXPERIENCE ΣΤΗΝ ΚΩ

Αναζητάτε το κορυφαίο οινοποιείο στην Κω για μια μοναδική εμπειρία κρασιού; Το Petra Marinou αποτελεί έναν από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς οινοτουρισμού στο νησί, συνδυάζοντας εξαιρετικά ελληνικά κρασιά, υψηλή αισθητική και ζεστή φιλοξενία που ξεχωρίζει.

Στην καρδιά της Κω, το Petra Marinou Winery δημιουργεί βιολογικά και vegan κρασιά υψηλής ποιότητας, αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο terroir του νησιού και τις μοναδικές τοπικές ποικιλίες. Κάθε φιάλη αποτελεί αποτέλεσμα φροντίδας, γνώσης και πάθους για την οινοποίηση, προσφέροντας ισορροπημένες γεύσεις και αρώματα που ικανοποιούν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς οινόφιλους.

Η εμπειρία wine tasting στο Petra Marinou δεν είναι απλώς μια δοκιμή κρασιών. Είναι ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στον κόσμο του ελληνικού κρασιού. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον αμπελώνα, να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παραγωγής και να δοκιμάσουν επιλεγμένες ετικέτες σε έναν καλαίσθητο χώρο που αποπνέει χαλάρωση και αυθεντικότητα.

Ιδανικό για ζευγάρια, παρέες και ταξιδιώτες που αναζητούν ποιοτικές εμπειρίες στην Κω, το οινοποιείο προσφέρει μια ξεχωριστή πρόταση οινοτουρισμού που συνδυάζει γεύση, φύση και πολιτισμό. Η προσεγμένη φιλοξενία και η προσωπική επαφή με τους ανθρώπους του χώρου δημιουργούν μια εμπειρία που μένει αξέχαστη.

Αν θέλετε να ζήσετε ένα αυθεντικό wine experience στην Κω, να δοκιμάσετε εκλεκτά βιολογικά κρασιά και να ανακαλύψετε έναν από τους πιο ανερχόμενους προορισμούς οινοτουρισμού στην Ελλάδα, το Petra Marinou είναι η ιδανική επιλογή.

Κλείστε τώρα την εμπειρία σας και ανακαλύψτε γιατί το Petra Marinou συγκαταλέγεται στα καλύτερα επισκέψιμα οινοποιεία της Κω:

https://petramarinou.gr/en/reservations/

PETRA MARINOU

ΛΙΝΟΠΟΤΙ-ΚΩΣ

Τηλ: 2242068500-6946121828

Web: https://petramarinou.gr/

Email: petramarinouwinery@gmail.com

kos@petramarinou.gr

Instagram: https://www.instagram.com/petra_marinou/

Facebook: https://www.facebook.com/petramarinou

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@petramarinouwinery

ATHINA LUXURY SUITES:Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Σκαρφαλωμένο στα επιβλητικά βράχια της καλντέρας στα Φηρά, το Athina Luxury Suites αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς φιλοξενίας στη Σαντορίνη. Ένα boutique καταφύγιο υψηλής αισθητικής, όπου η πολυτέλεια συναντά την αυθεντική κυκλαδίτικη κομψότητα και η θέα στο ηφαίστειο και το απέραντο γαλάζιο γίνεται καθημερινή εμπειρία ζωής.

Με προνομιακή τοποθεσία στην καρδιά του νησιού, το Athina Luxury Suites προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής μέσα από μια συλλογή 32 μοναδικών σουιτών, σχεδιασμένων με έμφαση στην ιδιωτικότητα, την άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Κάθε χώρος αποπνέει αρμονία, συνδυάζοντας τη λιτή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με σύγχρονες πινελιές και υψηλής ποιότητας υλικά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ξεχωρίζει για την αισθητική και την αίσθηση ηρεμίας που προσφέρει.

Οι ιδιωτικές βεράντες με ανεμπόδιστη θέα στην καλντέρα, τα jacuzzi και οι προσεγμένες παροχές μετατρέπουν κάθε διαμονή σε μια εμπειρία χαλάρωσης και απόλαυσης. Το infinity heated pool με pool bar δεσπόζει ως σημείο αναφοράς, προσφέροντας μοναδικές στιγμές με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, ενώ το Aphrodite Spa προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι ευεξίας και αναζωογόνησης.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται μέσα από την εκλεπτυσμένη γαστρονομία, με επιλογές που αναδεικνύουν τη μεσογειακή κουζίνα και την ελληνική παράδοση με σύγχρονη ματιά, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ικανοποιεί ακόμη και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει δύο εστιατόρια για τους επισκέπτες του, το φημισμένο RIZES Gastro Taverna και το πολυβραβευμένο ESPERISMA.

Είτε πρόκειται για ρομαντική απόδραση, είτε για μια ξεχωριστή εμπειρία πολυτελούς διαμονής, το Athina Luxury Suites δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένας προορισμός που αποτυπώνει την ουσία της Σαντορίνης μέσα από εικόνες, γεύσεις και συναισθήματα που μένουν αξέχαστα.

ATHINA LUXURY SUITES

Φηρά, Σαντορίνη

Τηλέφωνο: +30 22860 24910

Site: https://www.athinasuites.com/

Email: info@athinasuites.com

Facebook: https://www.facebook.com/athinaluxurysuites

Instagram: https://www.instagram.com/athina_luxury_suites

CALYPSO: Η ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ

Στη Νάουσα της Πάρου, ένα από τα πιο συζητημένα εστιατόρια του νησιού φέρει υπογραφή γυναικεία. Επικεφαλής του Calypso βρίσκεται η Βίκυ Μπαφίτη , σε έναν κλάδο όπου η ηγεσία παραμένει ακόμη σε μεγάλο βαθμό ανδρική υπόθεση. «Το Calypso είναι μια ιδέα. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσεων, συναισθημάτων και αισθήσεων», λέει, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία που έχει χτίσει με συνέπεια. Και συμπληρώνει πως το ζητούμενο είναι πάντα να ικανοποιεί τις γαστρονομικές προτιμήσεις φίλων, οικογένειας και επισκεπτών, μέσα από τις διαφορετικές γεύσεις που προσφέρει, χωρίς ποτέ να χάνεται η προσωπική πινελιά και η φιλοξενία.

Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται σε έναν κατάλογο σύγχρονης ελληνικής κουζίνας με σαφή προσανατολισμό στη θάλασσα. Η αστακομακαρονάδα ξεχωρίζει ως πιάτο-σήμα κατατεθέν, μαζί με τις παπαρδέλες θαλασσινών, το ριζότο με χτένια, το κριθαρώτο γαρίδας και τις ταλιατέλες με καλαμάρι. Στα ψάρια, ο μπακαλιάρος σε λευκή σάλτσα κυκλαδίτικων ψαριών, το λαβράκι φιλέτο, το χταπόδι κοκκινιστό και το φρέσκο ψάρι ελληνικής αλιείας κρατούν ζωντανή τη σχέση με τη θάλασσα του νησιού.

Η κουζίνα δεν μένει όμως μόνο στο ψάρι. Στα κρεατικά, το καρέ αρνιού, η μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα και το rib eye απευθύνονται σε πιο δυνατές γεύσεις,ενώ η παράδοση ανανεώνεται με πιάτα όπως το αποδομημένο παστίτσιο και το παραδοσιακό γιουβέτσι. Τα ορεκτικά —από το ταρτάρ γαρίδας και το ceviche λαβράκι μέχρι το χταπόδι ψητό, τα μύδια αχνιστά, τις γαρίδες σουβλάκι και τις ψαροκροκέτες συνθέτουν μια πλούσια αρχή, με τις σαλάτες και το ριζότο μανιταριών να καλύπτουν τις πιο ανάλαφρες διαθέσεις.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει το κομμάτι του sushi, που εκτελείται με εντυπωσιακό στόλισμα και σύγχρονη αισθητική. Το nigiri platter, το rainbow roll, το special shrimp tempura roll και το ceviche roll, μαζί με τα σασίμι και το raw bar, προσθέτουν μια cosmopolitan διάσταση, δεμένη αρμονικά με τον ελληνικό χαρακτήρα του μενού.

Στα γλυκά, η πάβλοβα, το τιραμισού με παγωτό εσπρέσο και το προφιτερόλ κλείνουν το γεύμα με ισορροπία ανάμεσα στο οικείο και το εκλεπτυσμένο.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από μια προσεγμένη λίστα κρασιών και από ένα μπαρ με signature cocktails —ανάμεσά τους και ξεχωριστά sushi cocktails— ενώ ως all-day προορισμός το Calypso λειτουργεί από το πρωί έως το βραδινό δείπνο, στο λιμανάκι της Νάουσας.

Σε μια Νάουσα που εξελίσσεται ταχύτατα, το Calypso διατηρεί μια ξεκάθαρη ταυτότητα: ελληνική κουζίνα με άποψη, ένα μπαρ με χαρακτήρα και μια φιλοξενία που κρατά ζωντανή τη σχέση με το νησί. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα όραμα με συνέπεια, που κάνει το Calypso ένα από τα ονόματα που αξίζει να ξέρει κανείς για τη Νάουσα της Πάρου.

CALYPSO

Διεύθυνση : Λιμάνι Νάουσας-Πάρος

Τηλέφωνα : 6988991570 & 2284053111

Google Profile : Calypso Restaurant Paros(https://business.google.com/v/calypso-restaurant-paros/03280711877271570880/7314/_?caid=23888685088&agid=199619136409&gclid=Cj0KCQjwguLSBhDLARIsAH-yPrHh2lR3co0mL6Gu2ZpVExfi3t7iF7exGCsMKlnxAG2YZwWBSG-sJWUaAuQFEALw_wcB&gad_source=1&gad_campaignid=23888685088)

Email : calypsoparos@yahoo.com

Facebook : Calypso Paros

Instagram : calypsoparos

TikTok : Calypsoparos

ASTARTE SIFNOS: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

Σε ένα από τα πιο αυθεντικά και γοητευτικά νησιά των Κυκλάδων, τη Σίφνο, το Astarte Sifnos δημιουργεί μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής όπου η κομψότητα, η ιδιωτικότητα και η αυθεντική νησιώτικη ατμόσφαιρα συνυπάρχουν αρμονικά.

Με θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, το Astarte Sifnos αποτελεί ένα boutique καταφύγιο για ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι περισσότερο από μια απλή διαμονή. Έναν χώρο όπου η σύγχρονη πολυτέλεια συναντά την παράδοση των Κυκλάδων, δημιουργώντας στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ανεπιτήδευτης κομψότητας.

Οι πολυτελείς σουίτες του Astarte, εμπνευσμένες από τη μαγεία των αστερισμών, προσφέρουν μοναδική αισθητική, άνεση και ανεμπόδιστη θέα προς το Αιγαίο. Κάθε χώρος έχει σχεδιαστεί με προσοχή στη λεπτομέρεια, συνδυάζοντας τη λιτή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με σύγχρονες ανέσεις, ώστε κάθε επισκέπτης να απολαμβάνει μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Ailia Luxury Villa, μια ιδιωτική κατοικία που αναδεικνύει τον αυθεντικό χαρακτήρα της Σίφνου. Ένα παραδοσιακό κυκλαδίτικο καταφύγιο στην καρδιά του νησιού, ιδανικό για όσους επιθυμούν ιδιωτικότητα, άνεση και άμεση επαφή με τον τοπικό τρόπο ζωής.

Η Σίφνος, γνωστή για τη γαστρονομία της, την κεραμική τέχνη, τα γραφικά σοκάκια και τη μοναδική της ηρεμία, βρίσκει στο Astarte τον ιδανικό πρεσβευτή της αυθεντικής κυκλαδίτικης φιλοξενίας.

Εδώ κάθε πρωινό ξεκινά με τη θέα του Αιγαίου, κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση και κάθε επισκέπτης ανακαλύπτει μια διαφορετική πλευρά της πολυτέλειας — πιο προσωπική, πιο αυθεντική, πιο ελληνική. Ψυχή της επιχείρησης η Ευαγγελία Σπίθα που εκτός από το πολυτελές ξενοδοχείο είναι ιδιοκτήτρια και του spitha properties.

To Spitha Properties αποτελεί ένα σύγχρονο μεσιτικό γραφείο με βαθιά γνώση της αγοράς ακινήτων της Σίφνου, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το δικό τους κομμάτι από τη μαγεία των Κυκλάδων. Με πολυετή εμπειρία και προσωπική προσέγγιση, βοηθά τους πελάτες της να βρουν την ιδανική κατοικία, από παραδοσιακά κυκλαδίτικα σπίτια μέχρι μοναδικές βίλες και οικόπεδα με προοπτική επένδυσης.

ASTARTE SIFNOS

Σίφνος, Κυκλάδες

Τηλέφωνα: +30 697 486 0697 | +30 694 780 1386

Site: www.astartesifnos.gr

Email: astartesifnos@gmail.com

Instagram: Astarte Sifnos

ΣΤΟ ΠΑΡΑ 5: ΤΟ MARKET ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στην Κω, όπου η καθημερινότητα συναντά την άνεση,υπάρχει ένα market που πάει την αγορά σε άλλο επίπεδο. Το Mini Market «Στο Παρά 5» αποτελεί την πιο κομψή επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη ανάγκη.

Στην καρδιά του Μαρμαρωτού, σε προνομιακή τοποθεσία λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο, θα ανακαλύψεις έναν προσεγμένο χώρο που συνδυάζει ποιότητα, ταχύτητα και εξυπηρέτηση. Από δροσερά αναψυκτικά, εκλεκτά σνακ και απολαυστικά παγωτά, μέχρι καφέ για κάθε στιγμή της ημέρας, αλλά και όλα τα απαραίτητα είδη καθημερινής φροντίδας, ακόμα και τσάντες και lifestyle items ,εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι, άμεσα και εύκολα.

Με διευρυμένο ωράριο από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ και υπηρεσία delivery που φέρνει τα πάντα στην πόρτα σου, το «Στο Παρά 5» δεν είναι απλώς ένα mini market — είναι η σταθερή, αξιόπιστη σου επιλογή.

Γιατί η ευκολία, όταν συνδυάζεται με στυλ, κάνει τη διαφορά.

ΣΤΟ ΠΑΡΑ 5

ΜΑΡΜΑΡΩΤΟ,ΚΩΣ

Τηλ: 2242023075

Email:minimarketpara5@gmail.com

Instagram:minimarketpara5_

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