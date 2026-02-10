Αμπελόκηποι: Άνδρας λιποθύμησε και έπεσε στις ράγες του Μετρό

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Μετρό της Αθήνας όταν ένας άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά και βρέθηκε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι», το πρωί της Τρίτης (10.2.26).

Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ο άνδρας περίμενε στην αποβάθρα την άφιξη του συρμού του Μετρό. Όπως έγινε γνωστό, έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο κενό ανάμεσα στην αποβάθρα και στις γραμμές.

Επιβάτες αντέδρασαν άμεσα, πατώντας το κουμπί έκτακτης ανάγκης.

Ο συρμός που πλησίαζε, ακινητοποιήθηκε έγκαιρα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι βοήθησαν στον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά του άνδρα πίσω στην αποβάθρα.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.