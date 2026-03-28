Ηράκλειο: Θυελλώδεις άνεμοι «ξήλωσαν» λαϊκή αγορά – Έπεσαν τέντες και αναποδογύρισαν αγροτικά

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη με ισχυρούς ανέμους να σφυροκοπούν το Ηράκλειο, προκαλώντας πανικό και ζημιές σε λαϊκή αγορά.

Το περιστατικό έγινε το πρωί του Σαββάτου (28.03.2026) στη λαϊκή αγορά των Πατελών στο Ηράκλειο, όταν ξεκίνησαν να χτυπούν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσουν δύο αγροτικά και να σκιστούν οι τέντες που προφύλαγαν τα προϊόντα.

laiki agora kakokairia hrakleio

Όπως περιγράφουν οι έμποροι, είχαν δέσει τα σχοινιά των τεντών πάνω στα αγροτικά με αποτέλεσμα οι άνεμοι να χτυπήσουν τις τέντες και να αναποδογυρίσουν τα οχήματα.

laiki agora kakokairia hrakleio

laiki agora kakokairia hrakleio

Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός.

Χωρίς κατηγορία: Περισσότερα άρθρα
Άδωνις Γεωργιάδης: Σε ένα χρόνο έτοιμη η νέα Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς του Λαϊκού
«Σε ένα χρόνο από σήμερα, με την βοήθεια του Θεού, θα κάνουμε τα εγκαίνια και θα δώσουμε την αξιοπρέπεια που τους αξίζει στους ασθενείς μας που σήμερα ταλαιπωρούνται στην Σεβαστουπόλεως»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Μάριο Θεμιστοκλέους στην έναρξη εργασιών κατασκευής της νέας κλινικής για ογκολογικούς ασθενείς
Ο Αύγουστος Κορτώ για τη διπολική διαταραχή: Εύχομαι η χώρα να μορφώσει τους ανθρώπους ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί
«Από τότε που διαγνώστηκα, μελετώ τη διπολική διαταραχή με τρομερό ενδιαφέρον - είναι κομμάτι του εαυτού μου», εξομολογήθηκε ο γνωστός συγγραφέας
Αύγουστος Κορτώ
Συγχαρητήρια από τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τσαούλα στην χάλκινη εθνική ομάδα πόλο - «Χάρισαν χαρά και περηφάνεια σε όλους»
«Οι διεθνείς μας, με το ασίγαστο πνεύμα αγωνιστικότητας που τους διακρίνει, κατέκτησαν το μοναδικό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση που έλειπε από τη μεγάλη συλλογή του ελληνικού πόλο»
Κωνσταντίνος Τασούλας και Νικήτας Κακλαμάνης
Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Μινεάπολη από πράκτορα ICE - Τραυματίστηκε στο πόδι μετανάστης από τη Βενεζουέλα
Στο νοσοκομείο ο τραυματίας αλλά και ο πράκτορας καθώς δέχθηκε επίθεση από κατοίκους της περιοχής - «Το έκανε από άμυνα», υποστηρίζει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
Επεισόδια
