Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ως μοχλός πίεσης στον εχθρό

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην ιστορία του Ιράν, με τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, να απευθύνεται για πρώτη φορά στον ιρανικό λαό αλλά και στο σύνολο του σιιτικού Ισλάμ.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι πλέον ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του Ιράν, με την σαφή υποστήριξη των Φρουρών της Επανάστασης, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη, στην αρχή των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Μάλιστα, στα πλήγματα αυτά, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχασε μόνο τον πατέρα του, αλλά την γυναίκα και την κόρη του, επομένως ο πόλεμος με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ είναι ξεκάθαρα «προσωπικό» ζήτημα για τον ίδιο.

Στο πρώτο του μήνυμα ο ίδιος τόνισε ότι «τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ως μοχλός πίεσης στον εχθρό», ενώ πρόσθεσε πως όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα πρέπει να κλείσουν αμέσως, καθώς θα δεχθούν επίθεση.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε «τον λαό του Ιράν από όλα τα κοινωνικά στρώματα που στάθηκε ενάντια στον εχθρό» κι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όσους «έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα κατά τη διάρκεια του πολέμου», λέγοντας ότι οι ζημιές θα αποζημιωθούν.

«Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών… δεν θα αγνοηθεί», πρόσθεσε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν.