Μπάγερν Μονάχου: Είδαν… άσπρη ημέρα οι Βαυαροί! video

Το Μόναχο πλήττεται από τον χιονιά και δημιούργησε ένα… κατάλευκο τοπίο στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν. Οι Βαυαροί δημοσίευσαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο twitter ένα video με το κατάλευκο σκηνικό που δημιούργησε το χιόνι στο Σάμπενερ.

Οι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου αντίκρισαν την παρακάτω εικόνα…

Just another day at Säbener… #WinterIsHere ❄️ pic.twitter.com/eAkxXhoxei

— FC Bayern English (@FCBayernEN) March 11, 2019