Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Με αυτούς πάνε οι “αιώνιοι” στο ντέρμπι!

Το πρώτο μέρος της 17ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε το Σάββατο και πλέον η προσοχή όλων στρέφεται στο Κυριακάτικο (05.01.2020) ελληνικό clasico, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Οι δύο αιώνιοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους, με τους Πέδρο Μαρτίνς και Γιώργο Δώνη να ανακοινώνουν τις αποστολές των ομάδων τους για το κεκλεισμένων των θυρών ντέρμπι.

Ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού συμπεριέλαβε τους Ποντένσε και Χριστοδουλόπουλο, όπως και τον Σισέ, ο οποίος επανέρχεται στις επιλογές του προπονητή του ύστερα από αρκετό καιρό. Αντίθετα, ο Μαρτίνςδεν υπολογίζει στους τραυματίες Γκιγιέρμε, Σουντανί και Μπρούνο.

Την αποστολή του Ολυμπιακού αποτελούν οι: Σα, Αλέν, Τζολάκης, Ελαμπντελαουί, Μπα, Σισέ, Σεμέδο, Κούτρης, Παπαδόπουλος, Τσιμίκας, Καμαρά, Μπενζιά, Μπουχαλάκης, Λοβέρα, Χριστοδουλόπουλος, Ποντένσε, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Βαλμπουενά, Γκερέρο, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό. / The squad players selected ahead of the match against Panathinaikos. 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #Slgr #Squadlist pic.twitter.com/n2qVINhBOz

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 4, 2020