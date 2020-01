Μεγάλο πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα με Λουίς Σουάρες, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τύπος της Ισπανίας. Ο Ουρουγουανός επιθετικός υποβλήθηκε το Σάββατο (11.01.2020) σε επέμβαση στο γόνατο, ωστόσο οι αρχικές εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των Καταλανών φαίνεται πως δεν επιβεβαιώνονται.

Το ιατρικό τιμ της Μπαρτσελόνα έκανε αρχικά λόγο για απουσία έξι εβδομάδων, αλλά σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Mundo Deportivo», ο Σουάρες αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τέσσερις μήνες, κάτι που σημαίνει πως δεν θα αγωνιστεί άλλο τη φετινή σεζόν.

Η ενημέρωση της Μπαρτσελόνα ήρθε απλά να επιβεβαιώσει τα δυσάρεστα νέα…

[LATEST NEWS❗]

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

📋 All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2020