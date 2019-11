Super Cup Ισπανίας: Μόνο στον τελικό τα… λένε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα!

Δύο “δυνατά” ζευγάρια έβγαλε η κλήρωση των ημιτελικών του Super Cup Ισπανίας, που θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 12 Ιανουαρίου στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Click4more: Το Super Cup Ισπανίας πάει Σαουδική Αραβία και… ακριβοπληρώνεται!

Η κλήρωση που έγινε σήμερα (11.11.2019) έστειλε την Ρεάλ Μαδρίτης να “συγκρουστεί” με τη Βαλένθια την 8η Ιανουαρίου και την Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης στον ημιτελικό της 9ης Ιανουαρίου.

Αυτό σημαίνει ότι Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα μπορούν να “μονομαχήσουν” μόνο στον τελικό αυτού του… άτυπου Final Four που θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου του νέου έτους.

⚠️Our semifinal clash with Atlético Madrid is set for January 9️⃣TH! pic.twitter.com/mcM8ocFXup

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 11, 2019