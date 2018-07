Ο Νικ Κύργιος φημίζεται για τη δύναμη των σερβίς του, όμως αυτή τη φορά το επιβεβαίωσε με τον πιο άσχημο τρόπο. Κι αυτό γιατί σε μία από τις προσπάθειές του κόντρα στον Ντένις Ιστομίν, η μπάλα χτύπησε ένα κοριτσάκι που εκτελούσε χρέη… ball girl στο ματς.

Ο ίδιος αισθάνθηκε ιδιαίτερα άσχημα για το γεγονός και μίλησε για αυτό και στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του στον αγώνα του Γουίμπλετον. «Αρχικά νόμισα ότι χτύπησα τον πίνακα με το σκορ αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν το χέρι του κοριτσιού. Ήταν πολύ σκληρό, όμως το αντιμετώπισε με θάρρος. Και εγώ στη θέση της θα έβαζα τα κλάματα», ανέφερε ο Ελληνοαυστραλός τενίστας, ο οποίος δεν έχει τη φήμη και του καλύτερου παιδιού στο τένις.

Nick Kyrgios comforts ball girl after hitting her with 217km/hr serve: The tennis bad boy showed his caring side. https://t.co/MFxmXR3qvr

— ⚽️Sporting Laughs (@fbbbetf) July 4, 2018