Daisy Ridley: Η ηθοποιός του Star Wars μίλησε για τη μάχη που δίνει με τη νόσο του Graves

Για τη μάχη που δίνει με τη νόσο του Graves, μίλησε για πρώτη φορά η Daisy Ridley, η ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή από το ρόλο της Reυ στις μεταγενέστερες ταινίες του Star Wars,

Η 32χρονη ηθοποιός του Star Wars, αρχικά δεν είχε δώσει μεγάλη σημασία στα συμπτώματα -ταχυπαλμία, απώλεια βάρους, κόπωση και τρέμουλο-, θεωρώντας ότι θα μπορούσαν να οφείλονται στην κούρασή της από την ταινία που είχε μόλις κάνει. Ωστόσο όπως προέκυψε, όλα αυτά οφείλονταν στη νόσο του Graves.

«Σκέφτηκα ότι είχα παίξει έναν πραγματικά αγχωτικό ρόλο και πιθανώς γι’ αυτό να αισθανόμουν άσχημα», είπε στο Women’s Health. Μετά ήρθε η διάγνωση για τη νόσο του Graves, μία πάθηση που σε κάνει μεν να νιώθεις κούραση, αλλά δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις. Η Ridley συνειδητοποίησε ότι ένιωθε ιδιαίτερα ευερέθιστη, είπε.

Είπε επίσης ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να δέχονται έτσι απλά ότι δεν αισθάνονται καλά. Αντί να λέμε «είμαι καλά», μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε «η αλήθεια είναι πως δεν αισθάνομαι καλά» και να πηγαίνουμε στον γιατρό, επισημαίνει.

«Η νόσος του Graves σχετίζεται με έναν υπερδραστήριο θυρεοειδή και είναι «πολύ λιγότερο σοβαρή από άλλες νόσους που μπορεί να αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι», ανέφερε επίσης η ηθοποιός.

Ακόμη, όμως, κι αν μπορείς να ζήσεις μ’ αυτή, δεν πρέπει να το κάνεις χωρίς βοήθεια, πρόσθεσε.

Μετά τη διάγνωσή της, πριν από σχεδόν ένα χρόνο και τις αλλαγές που έκανε στον τρόπο ζωής και στη διατροφή της, συνειδητοποίησε και η ίδια τη διαφορά.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα αισθανόμουν πριν», είπε. Και πρόσθεσε: «Κοίταξα πίσω και σκέφτηκα πώς το έκανα αυτό;».

Η Βρετανίδα ηθοποιός είναι γνωστή για την εμφάνισή της σε ταινίες Star Wars, συμπεριλαμβανομένων των The Force Awakens και The Last Jedi, καθώς και για τα πρόσφατα δράματα Magpie and Young Woman και The Sea.

Τι είναι η Νόσος του Graves

Η νόσος του Graves είναι μια αυτοάνοση πάθηση και αποτελεί την πιο συχνή αιτία υπερθυρεοειδισμού παγκοσμίως.

Αποτελεί ουσιαστικά ένα συνδυασμό συμπτωμάτων και σημείων, τα οποία περιλαμβάνουν τον υπερθυρεοειδισμό, τη βρογχοκήλη, τη θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια – εξόφθλαμο και το οίδημα των κάτω άκρων.

Από όλα τα παραπάνω συμπτώματα και σημεία, ο υπερθυρεοειδισμός αποτελεί το συχνότερο, ακολουθούμενος από τη εμφάνιση βρογχοκήλης.

Ποια όργανα και συστήματα επηρεάζει η νόσος του Graves

Η αυτόνομη και ανεξέλεγκτη υπερπαραγωγή θυρεοειδικών ορμονών στη νόσο του Graves δεν προκαλεί μόνο συμπτώματα και σημεία υπερθυρεοειδισμού. Αντιθέτως, αφενός επάγει τις συνέπειες του υπερθυρεοειδισμού στα διάφορα συστήματα του οργανισμού και αφετέρου χαρακτηρίζεται και από μοναδικές εκδηλώσεις της νόσου.

Πιο συγκεκριμένα, η νόσος Graves και ο προκαλούμενος υπερθυρεοειδισμός συνεπάγονται μεταβολές σε διάφορα συστήματα του οργανισμού, με συμπτώματα και σημεία, όπως:

βρογχοκήλη (Graves βρογχοκήλη)

αρτηριακή υπέρταση

καρδιακές αρρυθμίες

αίσθημα παλμών

κολπική μαρμαρυγή

ταχυκαρδία

οστεοπενία

οστεοπόρωση

κόπωση

μυϊκή αδυναμία

απώλεια βάρους

νευρικότητα και τρόμος των άκρων (τρέμουλο χεριών και δακτύλων)

όξυνση των αντανακλαστικών

υπερευαισθησία στη ζέστη

έντονη εφίδρωση

ευερεθιστότητα

διάρροια

άγχος

δυσθυμία

αϋπνία – διαταραχές ύπνου

κατάθλιψη

μεταβολές στην ψυχολογία των ασθενών

ελαττωμένη σεξουαλική διάθεση

διαταραχές εμμήνου ρύσεως

