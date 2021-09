Την αποτελεσματικότητα των εμβολίων mRNA κατά του κορονοϊού στους υγειονομικούς εξετάζει νέα μελέτη. Όπως επισημαίνει η έρευνα το γεγονός ότι είχε δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των υγειονομικών δίνει πλέον τη δυνατότητα αξιολόγησης των νέων εμβολίων σε πραγματικές συνθήκες.

Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα από την πρόσφατη σχετική μελέτη για το εμβόλιο του κορονοϊού των Τ. Pilishvili και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine (DOI: 10.1056/NEJMoa2106599).

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν τη μελέτη με βάση δεδομένα από 25 κέντρα στις ΗΠΑ. Τα θετικά κρούσματα ορίστηκαν με βάση θετικό αποτέλεσμα PCR ή δοκιμασίας αντιγόνου για SARS-CoV-2 και τουλάχιστον ένα σύμπτωμα που να σχετίζεται με COVID-19. Τα άτομα της ομάδας ελέγχου είχαν αρνητική δοκιμασία PCR για τον SARS-CoV-2 ανεξάρτητα από τα συμπτώματα.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού προσδιορίστηκε τόσο μετά από 14 ημέρες από την 1η δόση έως και 6 ημέρες μετά τη λήψη της 2ης δόσης (μερικός εμβολιασμός), όσο και μετά την πάροδο τουλάχιστον 7 ημερών από τη 2η δόση (πλήρης εμβολιασμός).

Η συγκεκριμένη μελέτη ασθενών-μαρτύρων συμπεριέλαβε 1482 θετικά κρούσματα COVID-19 (ασθενείς) και 3449 άτομα στην ομάδα ελέγχου (μάρτυρες). Η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού με το μερικό εμβολιασμό ανήλθε στο 77.6% με το εμβόλιο BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) και στο 88.9% με το εμβόλιο mRNA-1273 (Moderna). Η αποτελεσματικότητα με τον πλήρη εμβολιασμό ανήλθε στο 88.8% με το εμβόλιο BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) και στο 96.3% με το εμβόλιο mRNA-1273 (Moderna).

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ήταν όμοια στις υπο-ομάδες ανάλογα με την ηλικία (κάτω έναντι πάνω από 50 ετών), φυλή, εθνικότητα, παρουσία συννοσηροτήτων και συχνότητα επαφών με ασθενείς. Συμπερασματικά, τα εμβόλια mRNA έναντι του SARS-CoV-2 είναι πολύ αποτελεσματικά σε πραγματικές συνθήκες ως προς την πρόληψη της COVID-19 σε υγειονομικούς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η προστασία αφορά και τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο για σοβαρή νόσο COVID-19, καθώς και τα άτομα που ανήκουν σε φυλετικές και εθνικές μειονότητες.