Μια νέα μελέτη παρουσίασε την ασυνήθιστη περίπτωση ενός αγέννητου διδύμου, που ανακαλύφθηκε στον εγκέφαλο ενός κοριτσιού ενός έτους στην Κίνα.

Το ιατρικό αυτό περιστατικό με το αγέννητο δίδυμο στο κεφάλι του κοριτσιού, αν και σπάνιο, δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται στην ιατρική βιβλιογραφία.

Οι γιατροί στο Πανεπιστήμιο Fudan στη Σαγκάη εξήγησαν ότι το παιδί παρουσίασε διευρυμένο κεφάλι και προβλήματα με τις κινητικές της δεξιότητες. Οι αξονικές τομογραφίες του κεφαλιού της έδειξαν ότι ο εγκέφαλός της ήταν συμπιεσμένος και ότι υπήρχε συσσώρευση υγρού που προκλήθηκε από μια σημαντικού μεγέθους μάζα. Οι λεπτομέρειες στην σχετική δημοσίευση δεν είναι κατατοπιστικές, αλλά οι συγγραφείς περιγράφουν ότι πραγματοποιήθηκε χειρουργική αφαίρεση, που αποκάλυψε μια σπάνια περίπτωση “ενδοκοιλιακού εμβρύου μέσα σε έμβρυο”!

Περιπτώσεις εμβρύου μέσα σε έμβρυο όπως αυτή πιστεύεται ότι συμβαίνουν κατά τα πολύ πρώιμα στάδια της δίδυμης κύησης, όταν το σύμπλεγμα των διαιρεμένων κυττάρων που δημιουργείται από ένα γονιμοποιημένο ωάριο αποτυγχάνει να διαχωριστεί σωστά. Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα πρώιμα έμβρυα να περιβάλλεται από το άλλο. Εγκλωβισμένο από τα αναπαραγόμενα κύτταρα του άλλου δίδυμου, δεν αναπτύσσεται αλλά παραμένει “ζωντανό” χάρη στην παροχή αίματος του αναπτυσσόμενου διδύμου.

Οι συντάκτες της έκθεσης προσθέτουν: “Τα συνδεδεμένα μέρη αναπτύσσονται στον πρόσθιο εγκέφαλο του εμβρύου-ξενιστή και περιβάλλουν το άλλο έμβρυο κατά τη διάρκεια της αναδίπλωσης της νευρικής πλάκας”.

