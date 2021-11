Αν εγκριθεί το χάπι της Pfizer κατά της Covid-19, θα αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού. Τάφε έφη Άλμπερτ Μπουρλά.

Περήφανος για τη Pfizer και την εξέλιξη με το χάπι που παράγει η εταιρία κατά της Covid-19, της ασθένειας που προκαλεί ο κορονοϊός, δηλώνει ο Άλμπερτ Μπουρλά σε tweet του μετά την ανακοίνωση ότι το χάπι της εταιρίας μειώνει κατά 89% τον κίνδυνο νόσησης και θανάτου ανθρώπων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού ρίσκου.

«Σήμερα είναι μια ημέρα περηφάνιας για την Pfizer», αναφέρει ο Άλμπερτ Μπουρλά, σε σειρά αναρτήσεών του στο twitter.

Η σημερινή ημέρα δείχνει ξεκάθαρα τη δύναμη της επιστήμης αλλά και των επιστημόνων να αναπτύσσουν ταχύτατα ένα αγαθό που θα ωφελήσει το σύνολο της ανθρωπότητας, σημειώνει.

Ο Έλληνας επικεφαλής της Pfizer τονίζει ότι τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης μελέτης φάσης 2 έδειξαν ότι το αντιικό σκεύασμα χορηγούμενο σε συνδυασμό με χαμηλή δόση του φαρμάκου ritonavir, μειώνει κατά 89% τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου από κορονοϊό σε ενήλικες υψηλού ρίσκου μη νοσηλευόμενους.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά τονίζει ότι τα εάν εγκριθεί το σκεύασμα από τις αρμόδιες αρχές, φαίνεται πως έχει τις προϋποθέσεις να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, σώζοντας ανθρώπινες ζωές, μειώνοντας την σοβαρότητα της νόσησης από COVID-19 και εξαλείφοντας έως και εννέα στις 10 νοσηλείες.

At the recommendation of an independent Data Monitoring Committee and in consultation with the @US_FDA, we will cease further enrollment into the study due to the overwhelming efficacy demonstrated in these results and we plan to submit the data for EUA as soon as possible.