Το χάπι της Merck & Co. κατά του κορονοϊού πήρε άδεια από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, την Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), δίνοντας στους ασθενείς υψηλού κινδύνου άλλη μια επιλογή κατ’ οίκον θεραπείας.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, το φάρμακο της Merck, το molnupiravir, έλαβε άδεια έκτακτης ανάγκης μία μέρα μετά την αντίστοιχη έγκριση του «ανταγωνιστικού» χαπιού της Pfizer, του Paxlovid.

Τα δύο χάπια θεωρείται πως θα συμβάλουν στην ανάσχεση των εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία των ΗΠΑ, σε μια χρονική στιγμή που η μετάλλαξη Όμικρον δείχνει να επελαύνει.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, το Molnupiravir, που αναπτύχθηκε από τη Merck με τη συμβολή της Ridgeback Biotherapeutics LP, προορίζεται για τη θεραπεία της Covid-19 σε μη νοσηλευόμενα άτομα 18 ετών και άνω, τα οποία διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρή ασθένεια.

Μια μελέτη έδειξε ότι μείωσε τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου σε ενήλικες με ήπια έως μέτρια νόσο κατά 30%.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ένα συμβόλαιο αγοράς έως πέντε εκατομμυρίων δόσεων του φαρμάκου για 700 δολάρια ανά δόση.

Το φάρμακο δεν εγκρίνεται για χρήση σε ασθενείς κάτω των 18 ετών επειδή η μολνοπιραβίρη μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη οστών και χόνδρων, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο FDA.

