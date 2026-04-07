Ανεξήγητη κόπωση στα παιδιά με Long Covid, εντοπίζει ελληνική μελέτη

Από την αρχή της πανδημίας, οι επιστήμονες επισήμαναν πώς τα παιδιά αποτελούν τον πιο «ανθεκτικό κρίκο» απέναντι στον κορονοϊό, περνώντας συχνά τη νόσο με ήπια ή και καθόλου συμπτώματα.

Ωστόσο, η ιατρική έρευνα δεν σταμάτησε στην οξεία φάση της νόσησης από κορονοϊό Τα νεότερα δεδομένα αποκαλύπτουν μια πιο σύνθετη εικόνα όσον αφορά την καρδιαγγειακή υγεία των παιδιών σε βάθος χρόνου.

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη από Έλληνες ερευνητές, που είδε το φως της δημοσιότητας στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό International Journal of Cardiology (Ιανουάριος 2026), βάζει στο μικροσκόπιο την «επόμενη μέρα» της νόσοσης από τον κορονοϊό στα παιδιά.

Η έρευνα, η οποία υπογράφεται από ομάδα Ελλήνων (Καραβίτη, Χαρακίδα, Δημοπούλου κ.ά.) και ξένων επιστημόνων με τίτλο «Long term cardiovascular effects on COVID-19 infection in children: The need for monitoring», αποκαλύπτει ότι ο ιός μπορεί να αφήσει ένα αθόρυβο αποτύπωμα στην παιδική καρδιά.

Covid-19 και παιδιά: Γιατί η νόσος επιβαρύνει την καρδιά τους

Όταν ένα παιδί κάνει τον καθιερωμένο καρδιολογικό έλεγχο μετά τον κορονοϊό, οι βασικοί δείκτες -όπως το κλάσμα εξώθησης (δηλαδή, πόσο καλά αντλεί αίμα η καρδιά)- τις περισσότερες φορές φαίνονται απολύτως φυσιολογικοί.

Στη νέα μελέτη, ωστόσο, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν πιο εξειδικευμένα εργαλεία υπερήχων και τότε διαπίστωσαν κάποιες σημαντικές, αθέατες λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές εστίασαν σε έναν ειδικό δείκτη υπερηχογραφήματος που ονομάζεται GLS (Global Longitudinal Strain – Ολική Επιμήκης Παραμόρφωση). Πρόκειται για τον δείκτη που δείχνει πώς συσπάται και παραμορφώνεται ο καρδιακός μυς σε μικροσκοπικό επίπεδο. Οι μετρήσεις έδειξαν μια επίμονη μείωση αυτού του δείκτη στα παιδιά που είχαν νοσήσει.

Αυτό μεταφράζεται ιατρικά ως «υποκλινική μυοκαρδιακή δυσλειτουργία» , που πιο απλά σημαίνει πώς η καρδιά καταβάλλει περισσότερο κόπο για να παράγει το ίδιο, φαινομενικά υγιές, αποτέλεσμα.

Τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουμε

Μέσα από τη συστηματική ανάλυση των ερευνητών, προκύπτουν ορισμένα καίρια ευρήματα που επαναπροσδιορίζουν τη στάση απέναντι στην post-covid εποχή για τους ανηλίκους.

Αυτά είναι:

Η κούραση του μυοκαρδίου: Οι μικρές αυτές αλλοιώσεις στην ελαστικότητα και τη λειτουργία των καρδιακών τοιχωμάτων υποδηλώνουν ότι το μυοκάρδιο μπορεί να μην έχει επανέλθει πλήρως, πολλούς μήνες μετά την ίαση.

Επίμονα συμπτώματα (Long-COVID): Δεν είναι λίγα τα παιδιά που συνεχίζουν να βιώνουν ανεξήγητη κόπωση μετά από το παιχνίδι, μικρές ταχυκαρδίες ή αίσθημα παλμών («φτερουγίσματα»). Συχνά αυτά τα συμπτώματα υποτιμώνται από το περιβάλλον ως φυσιολογική κούραση, αλλά έχουν οργανική βάση.

Ο κίνδυνος της φυσικής νόσησης: Η μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει τα διεθνή δεδομένα που δείχνουν ότι οι σοβαρές επιπλοκές (όπως η μυοκαρδίτιδα) προκαλούνται σε συντριπτικά μεγαλύτερα ποσοστά από την ίδια τη λοίμωξη με τον ιό, παρά από τη διαδικασία του εμβολιασμού.

Η ανάγκη για σωστό έλεγχο πριν τον αθλητισμό: Τα ευρήματα αυτά κάνουν σαφές ότι για τα παιδιά που επιστρέφουν σε έντονη αθλητική δραστηριότητα, η απλή ακρόαση με ιατρικό στηθοσκόπιο, ίσως να μην αρκεί πάντα και να απαιτείται πιο ενδελεχής, σύγχρονος απεικονιστικός έλεγχος.

«Όχι πανικός, αλλά ανάγκη εγρήγορσης»

Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ομάδας δίνουν ξεκάθαρα την ανάγκη ελέγχου στα παιδιά:

«Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και ολοκληρωμένες καρδιαγγειακές αξιολογήσεις στον παιδιατρικό πληθυσμό μετά από μόλυνση με τον ιό SARS-CoV-2. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου απουσιάζουν τα εμφανή, κλινικά σημάδια κάποιας καρδιακής νόσου, οι εξειδικευμένες υπερηχογραφικές τεχνικές, όπως η απεικόνιση παραμόρφωσης, αποδεικνύουν ότι ο ιός μπορεί να προκαλέσει υποκλινική φλεγμονή και δυσλειτουργία. Επομένως, η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των αλλοιώσεων και η μακροχρόνια παρακολούθηση είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη μελλοντικών επιπλοκών και τη διασφάλιση της πλήρους καρδιαγγειακής υγείας των παιδιών καθώς αναπτύσσονται»

Το τελικό μήνυμα είναι μεν καθησυχαστικό, αλλά τονίζεται από τους επιστήμονες, πώς απαιτείται ενημέρωση και όχι εφησυχασμός.

Ένα παιδί που παραπονιέται για κούραση και ταχυκαρδία μήνες μετά την COVID-19, χρειάζεται τον κατάλληλο ιατρικό έλεγχο, ώστε οι ειδικοί να προλάβουν κάθε πιθανό, «αόρατο» πρόβλημα πριν αυτό εκδηλωθεί.

πηγή: iatropedia.gr