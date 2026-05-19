Αρθρίτιδα αντίχειρα: Όταν ο πόνος στη βάση του χεριού δυσκολεύει την καθημερινότητα

«Η αρθρίτιδα του αντίχειρα είναι μία συχνή εκφυλιστική πάθηση του αρθρικού χόνδρου της άρθρωσης ανάμεσα στον καρπό και στην βάση του πρώτου μετακαρπίου — γνωστή επίσης, ως πρώτη καρπομετακάρπια άρθρωση (CMC)», λέει ο κ. Ιωάννης Κορμπάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διευθυντής της ΙΓ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής-Κλινικής Άνω άκρου και Μικροχειρουργικής Metropolitan General και συνεχίζει με τα συμπτώματα, τις αιτίες εμφάνισης και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της πάθησης:

Συμπτώματα

• Ο πόνος στην βάση του αντίχειρα είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα της αρθρίτιδας του αντίχειρα. Εμφανίζεται κυρίως κατά την πράξη της σύλληψης αντικειμένων ή κατά την άσκηση δύναμης στον αντίχειρα.

• Οίδημα, ακαμψία και ευαισθησία στη βάση του αντίχειρα

• Μειωμένο εύρος κίνησης

• Οστικό έπαρμα (προεξοχή) στη βάση του αντίχειρα

• Κριγμός στην κίνηση του αντίχειρα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αιτίες

Η αρθρίτιδα του αντίχειρα εμφανίζεται συνήθως με τη γήρανση και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την δραστηριότητα των ασθενών αλλά και από πιθανούς τραυματισμούς. Επίσης η χαλαρότητα των συνδέσμων κυρίως σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της αρθρίτιδας της βάσης του αντίχειρα.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν αστάθεια της συγκεκριμένης άρθρωσης η οποία αρχικά εμφανίζεται ως υπεξάρθρημα της άρθρωσης ενώ με την πάροδο του χρόνου προκαλείται καταστροφή των αρθρικών επιφανειών της καρπομετακάρπιας άρθρωσης.

Τέλος επιβαρυντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της αρθρίτιδας στον αντίχειρα αποτελεί η ύπαρξη κάποιας αυτοάνοσης παθολογίας των χόνδρων (ρευματοειδής αρθρίτιδα κτλ.).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διάγνωση

Κατά τη διάρκεια μιας φυσικής εξέτασης, ο γιατρός θα διαπιστώσει την ύπαρξη οιδήματος την παρουσία μη φυσιολογικού ήβου ή οστικού επάρματος στη βάση του πρώτου μετακαρπίου. Επίσης κατά την παθητική κίνηση του αντίχειρα από τον ιατρό γίνεται εύκολα αντιληπτός ο κριγμός στην βάση του αντίχειρα ο οποίος συνοδεύεται από πόνο.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις κρίνονται απαραίτητες τόσο για την επιβεβαίωση της διάγνωσης όσο και για την σταδιοποίηση της πάθησης άρα και για την επιλογή της θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Αυτές περιλαμβάνουν:

• Ακτινογραφία

• Μαγνητική τομογραφία για την εκτίμηση της συνδεσμικής επάρκειας και της φθοράς του χόνδρου

• Αξονική τομογραφία σε περιπτώσεις μεγάλων οστικών αλλοιώσεων

Θεραπεία

Στα αρχικά στάδια της αρθρίτιδας του αντίχειρα, η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει έναν συνδυασμό μη χειρουργικών θεραπειών. Τέτοιες είναι

• Φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά τοπικά ή σε συνδυασμό με δια στόματος χορήγηση

• Ενδαρθρική έγχυση κορτικοστεροειδούς μακράς δράσης στην άρθρωση του αντίχειρά καθώς και ενδαρθρικής ένεσης πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP)

• Ναρθηκοποίηση

Χειρουργική αντιμετώπιση

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο συνδυασμός των παραπάνω συντηρητικών μεθόδων αντιμετώπισης δεν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα τότε ο γιατρός μπορεί να συστήσει χειρουργική επέμβαση μέσω μίας τομής που δεν ξεπερνά τα 3,5 εκατοστά.

Οι πιο συχνές επιλογές περιλαμβάνουν:

• Αρθρόδεση της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης του αντίχειρα. Τα οστά στην προσβεβλημένη άρθρωση ενώνονται μόνιμα με την βοήθεια εμφυτευμάτων. Η αρθροδεμένη πλέον άρθρωση είναι ανώδυνη και μπορεί να αντέξει βάρος χωρίς πόνο, αλλά περιορίζεται σε μικρό βαθμό η κινητικότητα του αντίχειρα. Αποτελεί μια μόνιμη λύση κυρίως για τους χειρώνακτες και δεν απαιτείται νέα επέμβαση ποτέ.

• Αρθροπλαστική πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης. Γίνεται αφαίρεση των χόνδρινων επιφανειών της άρθρωσης και τοποθέτηση ειδικού εμφυτεύματος που αντικαθιστά την άρθρωση. Διατηρείται η λειτουργικότητα της άρθρωσης όμως υπάρχει πιθανότητα επανεπέμβασης μετά από αρκετά χρόνια αν χαλαρώσει το εμφύτευμα.

• Αρθροπλαστική παρεμβολής. Το σύνολο ή μέρος της προσβεβλημένης άρθρωσης αφαιρείται και αντικαθίσταται με μόσχευμα από έναν από τους τένοντες. Διατηρείται η λειτουργικότητα της άρθρωσης

Αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν όλες χωρίς νοσηλεία. Μετά την επέμβαση ακινητοποιείται ο αντίχειρας για περίπου 4 εβδομάδες. Μόλις αφαιρεθεί ο γύψος, μπορεί να ακολουθήσει φυσικοθεραπεία ώστε να βοηθήσει να ανακτηθεί η δύναμη και η κίνηση των χεριών.

«Η επιλογή ενός εξειδικευμένου Μικροχειρουργού Άνω Άκρου θα βοηθήσει τόσο στη σωστή διάγνωση και τη σταδιοποίηση της πάθησης όσο και στην κατάλληλη επιλογή χειρουργικής τεχνικής και την ορθή και αποτελεσματική περάτωση της. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά όσον αφορά την ανώδυνη και την πλήρη λειτουργικότητα του αντίχειρα», καταλήγει ο κ. Κορμπάκης.