Η ασπιρίνη έχει αδιαμφισβήτητα κάποια αποδεδειγμένα οφέλη για την καρδιά. Εκτός από την ανακούφιση από τον πόνο, την μείωση του πυρετού και την μείωση της φλεγμονής, η ασπιρίνη μπορεί να αποτρέψει τη δημιουργία θρόμβων αίματος.

Οι θρόμβοι αίματος, η κύρια αιτία καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών, σχηματίζονται όταν μια πλάκα (από χοληστερόλη και άλλες ουσίες που εναποτίθενται στα τοιχώματα των αρτηριών) σπάει/ξεκολλάει και ο οργανισμός προσπαθεί να συγκρατήσει τη βλάβη δημιουργώντας θρόμβο. Όταν οι αρτηρίες έχουν ήδη στενέψει από τη συσσώρευση πλάκας, ένας θρόμβος μπορεί να φράξει ένα αιμοφόρο αγγείο και να σταματήσει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο, ή την καρδιά.

Η τακτική λήψη μιας δόσης ασπιρίνης μειώνει την ικανότητα του αίματός σας να σχηματίζει θρόμβους, στοχεύοντας στα μικρότερα αιμοσφαίρια του σώματος. Ονομάζονται αιμοπετάλια και συνδέονται μεταξύ τους, όταν συναντούν κατεστραμμένα αιμοφόρα αγγεία. Αν και η ιδιότητα της ασπιρίνης να “αραιώνει το αίμα” μπορεί να αποτρέψει έμφραγμα και εγκεφαλικό, μπορεί επίσης να σας θέσει σε υψηλότερο κίνδυνο για άλλα επιβλαβή συμβάντα.

Είναι, όμως, όλα αυτά αρκετά, ώστε να παίρνει κανείς ασπιρίνη “προληπτικά” για την υγεία της καρδιάς; ”Εάν είχατε έμφραγμα ή εγκεφαλικό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η λήψη χαμηλής δόσης ασπιρίνης είναι ευεργετική”, λέει η δρ. Erin Michos, αναπληρώτρια διευθύντρια προληπτικής καρδιολογίας από το Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease. “Αλλά πρέπει να παίρνετε ασπιρίνη για κάθε ενδεχόμενο, εάν δεν έχετε καρδιακή νόσο; Η απάντηση για τα περισσότερα άτομα μάλλον είναι όχι”, προσθέτει η ίδια.

Ασπιρίνη: Πιθανοί κίνδυνοι από την τακτική χαμηλή δόση

Όπως τα περισσότερα φάρμακα, έτσι και η ασπιρίνη έχει κάποιες παρενέργειες. Ερεθίζει την επένδυση του στομάχου και μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές, έλκη και αιμορραγία. Και, επειδή αραιώνει το αίμα, μπορεί να είναι επικίνδυνη για άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αιμορραγίας.

Παράγοντες που καθιστούν επικίνδυνη την προληπτική χρήση της ασπιρίνης περιλαμβάνουν:

-Χρήση άλλων φαρμάκων που αραιώνουν το αίμα

-Ιστορικό γαστρεντερικών ελκών, αιμορραγίας, ή γαστρίτιδας

-Νεφρική ανεπάρκεια, ή σοβαρή ηπατική νόσο,

-Διαταραχές αιμορραγίας, ή πήξης αίματος

Ασπιρίνη: Κάνει τελικά περισσότερο κακό παρά καλό;

Προηγούμενες οδηγίες από την Ειδική Ομάδα Προληπτικών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποιούσαν να μην λαμβάνει κανείς ασπιρίνη για την πρωτογενή πρόληψη καρδιακών παθήσεων, εκτός εάν διατρέχει αυξημένο κίνδυνο. Αυτό σημαίνει να είναι 50-69 ετών με 10% ή περισσότερες πιθανότητες να πάθει καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.

Υπάρχει καλός λόγος να είμαστε προσεκτικοί με την ασπιρίνη, προειδοποιεί η δρ. Michos, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Η Μελέτη για την Υγεία των Γυναικών ήταν μια μεγάλη δοκιμή που εξέτασε εάν γυναίκες χωρίς ιστορικό καρδιακής νόσου θα ωφελούνταν από τη λήψη χαμηλής δόσης ασπιρίνης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στη συνολική ομάδα των γυναικών, η ασπιρίνη δεν μείωσε τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών, αλλά αύξησε τον κίνδυνο αιμορραγίας. Κάποιο όφελος παρατηρήθηκε για γυναίκες άνω των 65 ετών.

“Έτσι, όχι μόνο υπήρχε έλλειψη οφέλους για τις νεότερες γυναίκες που έπαιρναν ασπιρίνη, αλλά υπήρχε και θέμα βλάβης. Είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι το ότι η ασπιρίνη χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ασφαλής. Πολλοί ασθενείς παίρνουν ασπιρίνη επειδή πιστεύουν ότι είναι καλή για την καρδιά τους, αλλά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους”, είπε η δρ. Michos.

Πιο πρόσφατα, δύο μεγάλες κλινικές δοκιμές που συνέκριναν την ασπιρίνη με εικονικό φάρμακο σε άτομα χωρίς γνωστή καρδιακή νόσο έδωσαν ακόμη περισσότερους λόγους να είμαστε προσεκτικοί με την ασπιρίνη:

-Η μελέτη ARRIVE περιελάμβανε άνδρες ηλικίας άνω των 55 ετών και γυναίκες άνω των 60 ετών που κρίθηκε ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιακή νόσο λόγω της ύπαρξης αρκετών παραγόντων κινδύνου.

-Στην μελέτη ASPREE συμμετείχαν ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (70 και άνω, Αφροαμερικανοί και Ισπανόφωνοι 65 ετών και άνω).

Και οι δύο δοκιμές έδειξαν ότι η χαμηλή δόση ασπιρίνης (στα 100 mg την ημέρα) δεν απέτρεψε επακόλουθες καρδιακές προσβολές ή εγκεφαλικά επεισόδια για μια περίοδο περίπου πέντε ετών. Ωστόσο, η ασπιρίνη αύξησε τον κίνδυνο για σοβαρή αιμορραγία. Επιπλέον, στην μελέτη ASPREE, υπήρξαν περισσότεροι θάνατοι που αποδίδονταν στη χρήση ασπιρίνης.

Η δρ. Michos βρίσκει τα νέα αποτελέσματα “ανησυχητικά” και λέει ότι οι περισσότεροι ενήλικες χωρίς γνωστή καρδιακή νόσο πρέπει να ΜΗΝ λαμβάνουν ασπιρίνη τακτικά για την πρόληψη της καρδιακής προσβολής και του εγκεφαλικού.

“Εξακολουθώ να συνιστώ ασπιρίνη σε άτομα με γνωστή καρδιακή νόσο, ή εγκεφαλικό, ή σε επιλεγμένα άτομα που μπορεί να διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο λόγω ενδείξεων σημαντικής πλάκας στις αρτηρίες τους, εάν δεν διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας. Αλλά για τους υπόλοιπους ασθενείς μου με χαμηλότερο ή ενδιάμεσο κίνδυνο, φαίνεται ότι οι κίνδυνοι της ασπιρίνης υπερτερούν των οφελών. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους ασθενείς, εάν δεν έχουν γνωστή καρδιακή νόσο, θα σκεφτόμουν πολύ πριν τους χορηγήσω ασπιρίνη. Είναι πιθανό ότι άλλες θεραπείες, όπως η κατάλληλη χρήση φαρμάκων με στατίνες, ο πιο εντατικός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και η διακοπή του καπνίσματος είναι πιο σημαντικά μέτρα για την πρόληψη από τη λήψη ασπιρίνης”, είπε η δρ. Michos.

Ο καλύτερος τρόπος για να αξιολογήσετε το επίπεδο κινδύνου σας είναι να μιλήσετε με τον γιατρό σας. Εκείνος μπορεί να σας βοηθήσει να σταθμίσετε τους κινδύνους και τα οφέλη, για να προσδιορίσετε εάν η θεραπεία με ασπιρίνη χαμηλής δόσης είναι κατάλληλη για εσάς.

Πηγή: www.hopkinsmedicine.org