Το ξέρατε ότι τα πρώτα 5 χρόνια της εμμηνόπαυσης χάνεται το 30% του κολλαγόνου; Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν εξατομικευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες προσώπου που μπορούν να επαναφέρουν την ελαστικότητα του δέρματος και τη νεανική όψη της επιδερμίδας.

Ξηρό δέρμα, μειωμένη ελαστικότητα, απώλεια όγκου, εμφανείς ρυτίδες και λεπτές γραμμές, καφέ κηλίδες από τον ήλιο: οι αλλαγές αυτές στο δέρμα, παρότι αν τις δούμε «μαζεμένες» μπορεί να φαίνονται αποθαρρυντικές, είναι απολύτως φυσιολογικές καθώς μεγαλώνουμε.

Και μπορούμε όχι μόνο να τις προλάβουμε αλλά και να τις αντιστρέψουμε!

Τα επιστημονικά δεδομένα

«Κατά την προεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, ο οργανισμός υφίσταται σημαντικές ορμονικές αλλαγές που έχουν συνέπειες στην υγεία και την εμφάνιση του δέρματος. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Αμερικανική Δερματολογική Εταιρεία, η παραγωγή κολλαγόνου μειώνεται κατά 30% τα πρώτα πέντε χρόνια της εμμηνόπαυσης και κατά επιπλέον 2% για κάθε χρόνο που περνάει.

Συνυπολογίζοντας τις συσωρευτικές συνέπειες της φωτογήρανσης στην επιδερμίδα, με την ξηρότητα, τις μικρές γραμμές και τις καφέ κηλίδες, αντιλαμβανόμαστε ότι το δέρμα στις γυναίκες στην εμμηνόπαυση έχει ιδιαίτερη δομή και ανάγκες», σχολιάζει η Δρ. Αμαλία Τσιατούρα, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιστημονική Διευθύντρια της Cosmetic Derma Medicine.

Το δέρμα μας «μεγαλώνει» και αλλάζει

Το κολλαγόνο είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό στον οργανισμό μας, που μεταξύ άλλων λειτουργιών του ευθύνεται για τον όγκο και την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Η γρήγορη μείωσή του στην εμμηνόπαυση οδηγεί στην απώλεια όγκου στα σημεία «κλειδιά» του προσώπου, τα ζυγωματικά και τα μάγουλα, σε μείωση της ελαστικότητας, στην εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων καθώς και σε χαλάρωση στο περίγραμμα του προσώπου.

Δεν είναι όμως μόνο η έλλειψη του κολλαγόνου που επηρεάζει το δέρμα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εμμηνόπαυσης είναι η πτώση των οιστρογόνων, τα οποία βοηθούν το δέρμα να παράγει την επιθυμητή λιπαρότητα και συγκρατούν υγρασία.

Έτσι, με το λιγότερο κολλαγόνο και οιστρογόνα το δέρμα στην εμμηνόπαυση γίνεται πιο ξηρό και πιο ευαίσθητο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, με τη μείωση των οιστρογόνων επικρατούν τα ανδρογόνα κι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής σμήγματος, απόφραξη των πόρων και εμφάνιση ενήλικης ακμής. Δεύτερη εφηβεία η εμμηνόπαυση με πολλές έννοιες και τρόπους!

«Δεν έχουμε ίσως συνδέσει την ακμή στην ενήλικη ηλικία με την εμμηνόπαυση, ωστόσο είναι ένας γνωστός εκλυτικός παράγοντας. Η αύξηση της παραγωγής σμήγματος όχι μόνο φράσσει τους πόρους της επιδερμίδας κάνοντας το δέρμα θαμπό και άτονο, αλλά αποτελεί γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη μικροβίων και βακτηρίων με αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφόρων τύπων ακμής.

Επίσης, στη φάση της προεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης είναι πιο πιθανό να εκδηλωθούν αυτοάνοσες παθήσεις του δέρματος, όπως είναι ροδόχρους νόσος, η οποία εκδηλώνεται με ερυθρότητα και αίσθημα καύσου στο δέρμα και εικόνα που μπορεί να προσομοιάζει αυτή της ακμής», εξηγεί η Δρ. Τσιατούρα.

«Αυτός ο συσχετισμός μεταξύ ροδόχρου νόσου και εμμηνόπαυσης ήταν κάτι που υποψιαζόμασταν και που επιβεβαιώθηκε σε δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό «Clinical and Experimental Dermatology», συμπληρώνει.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η ανισορροπία στις ορμόνες μπορεί σε κάποιες γυναίκες να παρουσιάσει μία ακόμη «επιπλοκή»: την αυξημένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο, με πιο πυκνές και σκούρες τρίχες, που σχετίζονται με την επικράτηση της τεστοστερόνης στον οργανισμό σε βάρος των οιστρογόνων.

Θεραπείες προσώπου στην εμμηνόπαυση

Μπορεί όλες οι παραπάνω αλλαγές στο δέρμα στην εμμηνόπαυση να είναι φυσιολογικές και να εξηγούνται από την επιστήμη, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έτσι επηρεάζουν λιγότερο τις γυναίκες που τις βιώνουν.

Το 72% των γυναικών που συμμετείχαν σε γαλλική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο «Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology» ανέφεραν αλλαγές στο δέρμα τους κατά την προεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση.

Ένα από τα ευρήματα της ίδιας έρευνας ήταν ότι τα ορατά σημάδια της ξηρότητας, οι ρυτίδες και η χαλάρωση του δέρματος, ειδικά στο πρόσωπο, συμβάλουν σε αυξημένη αίσθηση γήρατος και σε μειωμένη αντίληψη περί ελκυστικότητας, με σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται σε άλλη σχετική μελέτη στο «European Journal of Dermatology», συχνά οι γυναίκες κρίνονται σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο από την ποιότητα του δέρματος και των μαλλιών τους, στοιχεία που φαίνεται πως αντανακλούν στην υγεία και την ευημερία τους, ενώ μία αρνητική αυτοεικόνα μπορεί να έχει σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση.

Για όσες γυναίκες όντως επηρεάζονται αρνητικά από τις αλλαγές αυτές η επιστήμη της Δερματολογίας έχει δώσει λύσεις, αποτελεσματικές και ασφαλείς, οι οποίες βελτιώνουν την εικόνα αλλά και την αυτοεκτίμηση και τη διάθεσή τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δρουν ενισχυτικά στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.

Custom made φροντίδα για το δέρμα στην εμμηνόπαυση

Σήμερα οι γυναίκες παραμένουν ακμαίες, δραστήριες και δημιουργικές για πολλές δεκαετίες μετά την εμμηνόπαυση και όλη η επιπλέον γνώση για την εμμηνόπαυση και πώς μπορεί να επηρεάσει το δέρμα έχει οδηγήσει στην πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αλλαγών.

Θεραπείες για την ακμή και για τη ροδόχρου νόσο όπως είναι ο καθαρισμός προσώπου και η φωτοθεραπεία, θεραπείες αντιγήρανσης προσώπου για ενυδάτωση και λάμψη όπως η μεσοθεραπεία PRP, θεραπείες σύσφιξης και ανάπλασης της επιδερμίδας όπως το HIFU, χημικά peeling προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δέρματος και βέβαια οι ενέσιμες antiaging θεραπείες όπως το botox και το υαλουρονικό οξύ είναι σήμερα πολύ δημοφιλείς και με εξαιρετικά αποτελέσματα στο πρόσωπο και τη διάθεση των γυναικών που τις επιλέγουν.