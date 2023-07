Στη μάχη κατά του καρκίνου επιστρατεύονται διάφανα ποντίκια σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί ο τρόπος δοκιμής των αντικαρκινικών φαρμάκων, εντοπίζοντας όγκους που προηγουμένως ήταν πολύ μικροί για να ανιχνευθούν.

Ο καθηγητής Ali Ertürk του ερευνητικού κέντρου Helmholtz του Μονάχου ανακάλυψε το πώς να κάνει ένα νεκρό ποντίκι… διαφανές πίσω στο 2018. Η ομάδα του πλέον χρησιμοποιεί χημικές ουσίες για να επισημάνει συγκεκριμένους ιστούς, ώστε αυτοί να μπορούν να σαρωθούν με πρωτοφανή λεπτομέρεια. Τα φάρμακα – ανάμεσά τους και αυτά κατά του καρκίνου – συχνά δοκιμάζονται πρώτα σε ποντίκια.

Οι επιστήμονες λένε ότι η νέα μέθοδος σάρωσης θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην ιατρική έρευνα.

Η Cancer Research UK ανέφερε, ότι αυτή η νέα τεχνική σάρωσης έχει «πολλές δυνατότητες».

Οι ερευνητές λένε ότι η μέθοδος αποκαλύπτει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες από τις υπάρχουσες τεχνικές σάρωσης. Σε μια από τις πρώτες εφαρμογές, η ομάδα ανίχνευσε καρκινικούς όγκους στα πρώτα στάδια σχηματισμού τους.

Ο καθηγητής Ertürk λέει ότι αυτό είναι σημαντικό, επειδή τα αντικαρκινικά φάρμακα πρέπει πρώτα να αποδειχθεί ότι εξαλείφουν τους όγκους σε ποντίκια, προτού φτάσουν να δοκιμαστούν σε ανθρώπους.

«Οι μαγνητικές τομογραφίες και οι τομογραφίες PET θα έδειχναν μόνο μεγάλους όγκους. Οι δικές μας σαρώσεις αποκαλύπτουν όγκους στο μεμονωμένο κύτταρο, κάτι που μέχρι τώρα ήταν απολύτως αδύνατον».

«Τα υπάρχοντα φάρμακα παρατείνουν τη ζωή κατά μερικά χρόνια και μετά ο καρκίνος επανέρχεται. Αυτό οφείλεται στο ότι η διαδικασία ανάπτυξης δεν περιελάμβανε ποτέ την εξάλειψη αυτών των μικροσκοπικών όγκων, που δεν ήταν ποτέ ορατοί».

Κανονικά στα ποντίκια του εργαστηρίου χορηγείται τεχνητά καρκίνος και σαρώνονται με συμβατικές σαρώσεις για να δουν πώς έχει προχωρήσει ο όγκος. Στη συνέχεια, υποβάλλονται σε θεραπεία με το εκάστοτε υπό δοκιμή αντικαρκινικό φάρμακο και μετά σαρώνονται ξανά για να δουν οι ερευνητές τι διαφορά είχε η θεραπεία.

Η μέθοδος σάρωσης του καθηγητή Ertürk μπορεί να χρησιμοποιηθεί -προς το παρόν- μόνο σε νεκρά ποντίκια, για να δώσει μια εικόνα για το πόσο έχει προχωρήσει ο καρκίνος ή ενδεχομένως, εάν μια θεραπεία πέτυχε. Ο ίδιος και η ομάδα του κατάφεραν να κάνουν νεκρά ποντίκια-πειραματόζωα διαφανή, τα οποία στη συνέχεια τα σάρωσαν χρησιμοποιώντας τη νέα του τεχνική. Μόνο μερικά ποντίκια αρκεί να γίνουν διαφανή για να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.

Spot the mouse! Look closely and you’ll be able to see Ali Erturk of ⁦@erturklab⁩ holding a transparent mouse he has created that could revolutionise medical research. pic.twitter.com/VrAWgLFm88