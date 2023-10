Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου Ρομποτικής Χειρουργικής, που έλαβε χώρα στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (15-17 Σεπτεμβρίου 2023), το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση της Επιστημονικής Εταιρείας CRSA, σε μία ειδική τελετή, ανέδειξαν στη θέση του προέδρου της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής CRSA τον Δρ Κωνσταντίνο Μ. Κωνσταντινίδη.

Αυτή η αναγνώριση, με εκλογή μάλιστα, τον καθιστά τον πρώτο Έλληνα χειρουργό επικεφαλής παγκόσμιας εταιρίας ρομποτικής χειρουργικής. Ταυτόχρονα, του ανετέθη η πλήρης επιστημονική ευθύνη της διοργάνωσης του ετήσιου παγκόσμιου συνεδρίου “CRSA CONGRESS 2024”, το οποίο θα διοργανωθεί στη Ρώμη τον Νοέμβριο του 2024 και του οποίου θα προεδρεύσει.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση συμπίπτει με την επέτειο των 17 ετών εφαρμογής της Ρομποτικής Χειρουργικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (Σεπτέμβριος 2006-2023) και με πολλές χιλιάδες επιτυχείς επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής, επιβραβεύοντας την εντυπωσιακή πορεία στο ταξίδι της Ρομποτικής Τεχνολογίας που πρώτη η ομάδα του Δρ Κωνσταντινίδη ξεκίνησε το 2006 στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Δρ Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, στην πρώτη ομιλία του ως πρόεδρος, ανέφερε μεταξύ άλλων: “Αποτελεί τεράστια χαρά και τιμή για εμένα η εκλογή μου στη θέση του Προέδρου της CRSA. Μέσω της θέσης αυτής δεν αναγνωρίζεται μόνο η προσωπική μου σταδιοδρομία ως χειρουργός αλλά ταυτόχρονα εκφράζεται και η ποιότητα του Ομίλου μας. Η συμβολή των συνεργατών μου, Φώτη Αντωνακόπουλου, Πάνου Αθανασόπουλου, Άγη Ιωαννίδη, Μαρίνου Μακρή, Δημήτρη Φλίντρα, Ηλία Κανελλόπουλου, είναι τεράστια γι’ αυτό και τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως!

Θέλω να ευχαριστήσω, από τα βάθη της καρδιάς μου, τον ηγέτη του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Δρ Γιώργο Αποστολόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δρ Βασίλη Αποστολόπουλο, τον Αντιπρόεδρο Χρήστο Αποστολόπουλο και την κ. Τιτή Αποστολοπούλου για τη συνεχή και πολύ σημαντική για μένα ηθική και υλικοτεχνική υποστήριξη. Κυρίως, όμως, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εμπιστεύτηκαν την υγεία τους και τα χειρουργικά τους προβλήματα σε μένα και τους συνεργάτες μου στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών”.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, MD, PhD, FACS, MAMSE είναι:

Πρόεδρος Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής, CRSA.

Επιστημονικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Διευθυντής Γενικής, Ογκολογικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής, Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Καθηγητής Χειρουργικής του Ohio State University, USA.

Μέλος, Academy of Master Surgeon Educators of the American College of Surgeons.

Governor, Ελληνικού Τμήματος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών.