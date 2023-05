Η «Κλινική Νοσογόνου Παχυσαρκίας & Μεταβολικών Διαταραχών» του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Αριστείας (CENTER OF EXCELLENCE) από τον μεγαλύτερο διεθνή φορέα, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Χειρουργικής της Παχυσαρκίας (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders – IFSO), μετά από αυστηρή αξιολόγηση, τριετή παρακολούθηση των ιατρικών πράξεων της Κλινικής καθώς και επιθεώρησης από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της IFSO που πραγματοποιήθηκε στο Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Είναι η ανώτατη διεθνής διάκριση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία, την οποία έχουν λάβει ελάχιστα Νοσοκομεία παγκοσμίως.

Παράλληλα, ο Διευθυντής της Κλινικής, Δρ. Ηλίας Κων. Σδράλης, επαναπιστοποιήθηκε ως Χειρουργός Αριστείας (SURGEON OF EXCELLENCE) στη Βαριατρική & Μεταβολική Χειρουργική.

Στην Κλινική Νοσογόνου Παχυσαρκίας & Μεταβολικών Διαταραχών του Ιατρικού Διαβαλκανικού διενεργούνται όλες οι σύγχρονες τεχνικές χειρουργικών επεμβάσεων παχυσαρκίας από τον Χειρουργό Αριστείας κ. Σδράλη, ενώ η ολιστική και εξατομικευμένη αντιμετώπιση του βαριατρικού ασθενούς εξασφαλίζεται και από τη συνεργασία μιας μεγάλης ομάδας ιατρικών ειδικοτήτων όπως αναισθησιολόγου, επεμβατικού καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ακτινολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ψυχολόγου, ψυχιάτρου, δύο διατροφολόγων καθώς και εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού.

Η επιθεώρηση αφορούσε στην αρτιότητα της λειτουργίας των χειρουργείων, της εντατικής μονάδας, της πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των ασθενών καθώς και θέματα λειτουργίας της υπεύθυνης ιατρικής ομάδας.

Η ανώτατη αυτή διάκριση της «Κλινικής Νοσογόνου Παχυσαρκίας & Μεταβολικών Διαταραχών» πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια της χειρουργικής αντιμετώπισης.