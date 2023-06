Έχετε ακούσει ποτέ τη λέξη δυσθρεψία; Ας πούμε μερικά πράγματα γι’ αυτήν.

Μια υγιεινή, θρεπτικά ισορροπημένη διατροφή είναι σημαντική καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Καθώς μεγαλώνουμε ή αν αρρωστήσουμε μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθούν τα βέλτιστα επίπεδα θρεπτικών συστατικών που χρειαζόμαστε.

Όταν ο οργανισμός δεν προσλαμβάνει μέσω της καθημερινής διατροφής αρκετή ενέργεια, πρωτεΐνες και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί δυσθρεψία (υποθρεψία).

Κάποιες συνέπειες της δυσθρεψίας αποτελούν η απώλεια μυϊκής μάζας, η αδυναμία ή η ευπάθεια, με κίνδυνο την απώλεια της αυτονομίας του ατόμου.

Η δυσθρεψία αφορά 1 στους 3 άνω των 65 ετών*. Μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα δυσθρεψίας έχουν άνθρωποι που νοσούν ή έχουν χειρουργηθεί ή άτομα που δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν λόγω ηλικίας.

Η πιο ισχυρή ένδειξη δυσθρεψίας είναι η ξαφνική απώλεια βάρους, που σε ποσοστά κυμαίνεται σε μεγαλύτερο από 5% του βάρους μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών και από 10% σε διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, για ανθρώπους ηλικίας άνω των 70 ετών.

Ποια είναι τα συμπτώματα της δυσθρεψίας

Ανεξήγητη απώλεια βάρους, έλλειψη όρεξης για φαγητό, εξάντληση, αδυναμία και δυσκολία στην κίνηση είναι κάποια από τα βασικά συμπτώματα της δυσθρεψίας.

Η δυσθρεψία είναι μια κατάσταση που πρέπει να διαγνωστεί από επαγγελματία υγείας, γι’ αυτό συμβουλευτείτε τον ιατρό, τον φαρμακοποιό σας ή τον διαιτολόγο σας.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει υποψία ότι παρουσιάζει συμπτώματα δυσθρεψίας (υποθρεψίας), μπορεί να χρησιμοποιήσει και την έξυπνη εφαρμογή της Docandu, που θα βρει στο site dosevaros.gr, η οποία θα τον βοηθήσει να κάνει έναν δωρεάν έλεγχο και να αξιολογήσει την πιθανότητα ύπαρξής της.

Τα βήματα είναι:

Καταγραφή συμπτωμάτων μέσα από ερωτήσεις

Καταγραφή ιατρικού ιστορικού

Η εφαρμογή επεξεργάζεται τις απαντήσεις σας και σας παρέχει δωρεάν αξιολόγηση

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με γιατρό της Docandu ο οποίος θα σας δώσει συμβουλές για τη διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας.

Ο ρόλος του Fortimel

Τι είναι τα Fortimel της NUTRICIA;

Πρόκειται για θρεπτικά σκευάσματα που συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) που σχετίζεται με ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας.

Περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία και ισοδυναμεί με ένα απόλυτα ισορροπημένο γεύμα. Τα Fortimel λαμβάνονται μεταξύ των ημερήσιων γευμάτων για να συμπληρωθεί η διατροφική πρόσληψη.

Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία

Για να αντιμετωπιστεί η δυσθρεψία, το Fortimel της NUTRICIA έχει ξεκινήσει μια δυνατή καμπάνια με το μήνυμα: «Δώστε βάρος σε όσα έχουν αξία».

Έχει στόχο να δώσει ένα αισιόδοξο μήνυμα στους ηλικιωμένους με ακούσια απώλεια βάρους. Τους ενθαρρύνει να αναζητήσουν τη συμβουλή ενός γιατρού ή ενός φαρμακοποιού για τη διαχείρισή της απώλειας βάρους και για να συνεχίσουν να απολαμβάνουν όσα μετρούν πραγματικά.

Η καμπάνια επικεντρώνεται στις καθημερινές στιγμές που έχουν αξία για τους ηλικιωμένους, στις μικρές χαρές της ζωής, που θέλουν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν, χωρίς περιορισμούς.

Η καμπάνια «Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία» τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε.).

* Αριθ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Βανίλια 1568/08-01-2009. (Τα προϊόντα δεν υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης)