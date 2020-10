Εσείς ξέρετε τι πραγματικά είναι το serum;

Το serum ή ορός είναι ένα προϊόν με υψηλή συγκέντρωση σε δραστικές ουσίες που δρουν σε μεγαλύτερο βάθος στην επιδερμίδα μας, από ότι μια απλή κρέμα ενυδάτωσης.

Αποτελείται από ενεργά συστατικά σε συμπυκνωμένη μορφή και σε υψηλότερη συγκέντρωση. Διεισδύει σε βάθος στην επιδερμίδα φτάνοντας μέχρι τις κατώτερες στιβάδες. Η σύνθεσή του είναι τρεις φορές πιο πλούσια σε ενεργά συστατικά σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο προϊόν.

Η διαφορά των serums από τις κοινές κρέμες είναι ότι έχουν υπερσυμπυκνωμένες συνθέσεις, οι οποίες δρουν σε βάθος με στόχο να αντιμετωπίσουν δραστικά τα σημάδια του χρόνου.

Η σύστασή του το κάνει πιο δραστικό και αποτελεσματικό χάρη στην εξαιρετική ελαφριά υφή του.

Οι ανάγκες της επιδερμίδας είναι διαφορετικές σε κάθε ηλικία.

*Στα 20 μετά την ορμονική έξαρση της εφηβείας το δέρμα έχει την τάση να αφυδατώνεται. Ένας ενυδατικός ορός θα του προσφέρει την υγρασία που χρειάζεται.

*Bio Vegane – Βιολογικό Σέρουμ Προσώπου με Πράσινο Τσάι – Ο συνδυασμός των δραστικών συστατικών που βρίσκονται στα εκχυλίσματα βιολογικού πράσινου τσαγιού, μαζί με τα εκχυλίσματα γλυκόριζας, δημιουργεί έναν απαλό ενυδατικό ορό προσώπου που προστατεύει και ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα!

*Mad Hippie – Serum με Βιταμίνη A | Vitamin A Serum ! Βραβευμένο Serum που Βελτιώνει θεαματικά Ρυτίδες και Δυσχρωμίες

Στα 40 ο αντιγηραντικός ορός πρέπει να συνδυάζεται με πιο δραστικά συστατικά όπως είναι η ρετινόλη που ενισχύει τον κυτταρικό μεταβολισμό και αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου.

*The Organic Pharmacy – Ορός με Σταθεροποιημένη Βιταμίνη C – Ενισχυμένη με μία συμπηκνωμένη δόση σταθεροποιμένης Βιταμίνης C, αυτή η φόρμουλα φωτεινότητας της επιδερμίδας χαρίζει ομοιομορφία στον τόνο της επιδερμίδας, ενισχύει το κολλαγόνο και βελτιώνει την υφή και την σφριγυλότητα της επιδερμίδας.

*The Organic Pharmacy – Ορός Νυκτός με Ρετινόλη – Ο ορός εντατικής επανόρθωσης της επιδερμίδας ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, μειώνει τις κηλίδες και είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες. Ισχυρός ορός που περιέχει Ρετινόλη (που περιέχεται στην Λεκιθίνη) σε συγκέντρωση 2,5%. Μειώνει τις δυσχρωμίες, διεγείρη την σύνθεση του κολλαγόνου και λειαίνει τις ρυτίδες.