Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι με τα φάρμακα

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση δεν είναι απλώς «καούρα», αλλά πρόβλημα μιας βαλβίδας που δεν λειτουργεί σωστά, επιτρέποντας στο οξύ να επιστρέφει και να προκαλεί βλάβη με τον χρόνο. Για το συχνότερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι που υποφέρουν από αυτό το πρόβλημα και για το πώς αντιμετωπίζεται οριστικά η παλινδρόμηση μίλησε στον Νίκο Ευαγγελάτο στο Newsit o Στέφανος Λαζαρίδης, Χειρουργός Παχυσαρκίας και Παλινδρόμησης.

Όπως εξηγεί ο κ. Στέφανος Λαζαρίδης, η εξάρτηση από τα αντιόξινα σκευάσματα μπορεί συχνά να αποβεί παραπλανητική. Ενώ η ανακούφιση είναι άμεση, η αιτία που προκαλεί την παλινδρόμηση παραμένει ενεργή, «δουλεύοντας» αθόρυβα εις βάρος του οργανισμού. Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι πότε ένας ασθενής πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζει απλώς το σύμπτωμα και να αναζητήσει τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στέφανος Λαζαρίδης MD, FRCS, Γενικός Χειρουργός – Λαπαροσκόπος

Χειρουργική Ανώτερου Πεπτικού

Χειρουργική Παχυσαρκίας και Μεταβολισμού

www.eu-surgery.com