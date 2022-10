Η ELPEN προχωρά σε συνεργασία με την Bionorica, μια κορυφαία γερμανική εταιρεία με εξειδίκευση στην ανάπτυξη φαρμάκων φυτικής προέλευσης με κλινική τεκμηρίωση (Herbal Medicinal Products). Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή των φαρμάκων της, φέρνοντας στην ελληνική αγορά μια σειρά από θεραπευτικές επιλογές στη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Τα φάρμακα φυτικής προέλευσης έχουν κλινική τεκμηρίωση και χρησιμοποιούνται ευρύτατα εδώ και δεκαετίες σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Αναγνωρίζοντας τη διεθνή αυτή τάση, η ELPEN συνεργάζεται με τη Βιοnorica, προσφέροντας στους Έλληνες ασθενείς τη δυνατότητα μιας εναλλακτικής θεραπευτικής προσέγγισης σε συγκεκριμένες θεραπείες. Η σύμπραξη αυτή θέτει επίσης τις βάσεις για την αξιοποίηση των ισχυρών προοπτικών ανάπτυξης που υπόσχονται τα φάρμακα φυτικής προέλευσης για την ελληνική αγορά.

Πρόκειται για προϊόντα που περιέχουν φαρμακολογικά ενεργά συστατικά που προέρχονται από φυτά, σε ακατέργαστη ή κατεργασμένη μορφή. Συνήθως η σύνθεσή τους περιλαμβάνει πολλαπλά συστατικά που διατίθενται σε ορισμένη αναλογία και με καθορισμένο τρόπο χορήγησης, για την αντιμετώπιση οξέων ή χρόνιων παθήσεων και των συμπτωμάτων τους. 1

Οι θεραπείες με φάρμακα φυτικής προέλευσης χρησιμοποιούνται παραδοσιακά εδώ και χιλιάδες χρόνια, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Ακόμη και σήμερα, παρά τα θεραπευτικά άλματα της συμβατικής φαρμακολογίας, περίπου το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει επιλέξει κάποιο φάρμακο φυτικής προέλευσης για την αντιμετώπιση παθήσεων σε κάποια φάση της ζωής του. 2

Αναφερόμενος στη συνεργασία της ELPEN με την Bionorica ο co-CEO της ELPEN, κ. Θεόδωρος Τρύφων τόνισε «Η Bionorica είναι μια κορυφαία γερμανική εταιρεία με εξαιρετικά σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη φαρμάκων φυτικής προέλευσης. Η συνεργασία μας μαζί της έχει ως στόχο τη βέλτιστη δυνατή κάλυψη των ασθενών με επιπλέον θεραπευτικές επιλογές και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε θεραπείες που είναι δοκιμασμένες στην κλινική πράξη και διαθέτουν επιστημονική τεκμηρίωση. Η είσοδος των φαρμάκων φυτικής προέλευσης στην ελληνική αγορά σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη που δημιουργεί νέα δεδομένα στο χώρο του φαρμάκου στη χώρα μας. Είναι ξεκάθαρο, πως η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων αποτελεί αναμφίβολα μια θεραπευτική επιλογή, που μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των ασθενών, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.».



Βιβλιογραφικές αναφορές

1 Fu – Shuang Li, Jing – Ke Weng, Demystifying traditional herbal medicine with modern approach. Nat Plants. 2017 Jul 31;3:17109

2 Glynn J, Bhinka R Herbal products and conventional drugs – an uneasy alliance International Journal of human and health sciences, vol. 02, No 04, October’ 18