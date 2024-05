Καρκίνος: Ο πρώτος ασθενής που εμβολιάστηκε στη Βρετανία

Ένας πατέρας τεσσάρων παιδιών είναι ο πρώτος ασθενής που εμβολιάστηκε στη Βρετανία με εξατομικευμένο εμβόλιο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο 55χρονος Eliot Pfebve έκανε το εμβόλιο που χρησιμοποιεί τεχνολογία mRNA, ανάλογη αυτής που χρησιμοποιήθηκε και στα εμβόλια για τον κορονοϊό, στο νοσοκομείο Queen Elizabeth του Μπέρμιγχαμ και δηλώνει ενθουσιασμένος.

Όπως έγινε γνωστό, πειραματικά, εξατομικευμένα, θεραπευτικά εμβόλια θα λάβουν τα επόμενα χρόνια χιλιάδες ασθενείς με καρίνο στα κρατικά νοσοκομεία της Βρετανίας καθώς αρχίζουν μελέτες για να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους.

Τα εμβόλια παράγονται με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά του όγκου κάθε ασθενούς ξεχωριστά. Έχουν σχεδιαστεί για να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν τυχόν εναπομείναντα καρκινικά κύταρα και να μειώνουν τον κίνδυνο επανεμφάνισης της νόσου.

A personalised cancer vaccine jab that could help prevent the illness returning after surgery has been given to a patient for the first time.



.@NHSEngland has treated its first patient with a personalised vaccine against their bowel cancer. It's part of the clinical trial for the new Cancer Vaccine Launch Pad – a world-leading programme that could help find new lifesaving treatments.



Elliot is among the first in England to receive a personalised cancer vaccine as part of a trial aimed at helping cancer patients.



If successful, these vaccines might one day prevent a patients cancer from returning or spreading.



Τα έως τώρα αποτελέσματα του εμβολίου, που παράγει η εταιρεία BioNTech, θα παρουσιασθούν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO 2024).

Όπως αναφέρει το BBC, ο κ. Pfebve είχε υποβληθεί σε χειρουργική εκτομή (αφαίρεση) του όγκου και χημειοθεραπεία. Μετά την αρχική θεραπεία, εξετάσεις έδειξαν πως εξακολουθούσε να φέρει στο αίμα του θραύσματα από το DNA του καρκινικού όγκου. Τα θραύσματα αυτά θέτουν τους ασθενείς σε αυξημένο κίνδυνο υποτροπής της νόσου.

Για να προστατευθεί, ο κ. Pfebve δήλωσε συμμετοχή σε μελέτη όπου διερευνάται εξατομικευμένο εμβόλιο για ασθενείς με σταδίου ΙΙ ή ΙΙΙ καρκίνο του παχέος εντέρου.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Έκανα κάποια έρευνα σχετικά με τη θεραπεία. Εάν είναι επιτυχής, τότε πρόκειται για ιατρική ανακάλυψη» είπε και πρόσθεσε: «Μπορεί να βοηθήσει χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια ανθρώπους, ώστε να αποκτήσουν ελπίδα και ίσως να μην περάσουν όσα πέρασα εγώ».

