Καρκίνος Προστάτη: Νέα Ελάχιστα Επεμβατική Εστιακή Θεραπεία με NanoKnife

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες άνω των 50 ετών. Η ριζική προστατεκτομή παραμένει μία από τις βασικές θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη.

Ωστόσο, όπως κάθε χειρουργική επέμβαση, μπορεί να συνοδεύεται από επιπλοκές που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς, όπως η στυτική δυσλειτουργία και η ακράτεια ούρων.

Για επιλεγμένους ασθενείς με μικρές, εντοπισμένες και χαμηλής επιθετικότητας καρκινικές εστίες, η εστιακή θεραπεία με μη αναστρέψιμη ηλεκτροδιάτρηση (IRE, Irreversible Electroporation) με τη χρήση του συστήματος NanoKnife, αποτελεί μία σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση.

Τι είναι η εστιακή θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη;

Η εστιακή θεραπεία είναι η επιλεκτική καταστροφή μιας καρκινικής βλάβης, η οποία έχει προηγουμένως εντοπιστεί και επιβεβαιωθεί με απεικονιστικό και βιοπτικό έλεγχο, μαζί με ένα απαραίτητο περιθώριο ασφαλείας.

Στόχος της είναι η αντιμετώπιση της νόσου στοχευμένα, διατηρώντας όσο το δυνατόν ανέπαφους τους υγιείς ιστούς του προστάτη και τις παρακείμενες ανατομικές δομές που σχετίζονται με την ούρηση και τη σεξουαλική λειτουργία.

Η τεχνολογία IRE και το σύστημα NanoKnife

Η θεραπεία με NanoKnife βασίζεται στην τεχνολογία IRE, μία μη θερμική μέθοδο που χρησιμοποιεί σύντομους ηλεκτρικούς παλμούς για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Σε αντίθεση με θεραπείες θερμικής εξάχνωσης, όπως το HIFU, το Laser Ablation ή η κρυοθεραπεία, η IRE δεν βασίζεται στη θερμότητα ή στο ψύχος. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται ο κίνδυνος θερμικής βλάβης στους παρακείμενους ιστούς και στις ευαίσθητες ανατομικές δομές της περιοχής.

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές περιοχές του προστάτη, ανάλογα με τη θέση της βλάβης και την ιατρική αξιολόγηση του περιστατικού. Παράλληλα, εφόσον κριθεί ιατρικά αναγκαίο, η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί, ενισχύοντας τον εξατομικευμένο χαρακτήρα της αντιμετώπισης.

Γιατί να επιλέξω την εστιακή θεραπεία NanoKnife έναντι της ριζικής προστατεκτομής;

Σε ειδικά επιλεγμένους ασθενείς με εστιακό, εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη, η θεραπεία με NanoKnife μπορεί να αποτελέσει μία σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική επιλογή, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη ριζική προστατεκτομή.

Η θεραπεία εφαρμόζεται επιλεκτικά στην περιοχή της βλάβης, επιδιώκοντας την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων, με παράλληλη διατήρηση των υγιών ιστών και σημαντικών ανατομικών δομών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία δομών όπως τα αγγειονευρώδη δεμάτια, που σχετίζονται με τη στυτική λειτουργία, και ο έξω σφιγκτήρας της ουρήθρας, που συμβάλλει στην εγκράτεια των ούρων.

Παράλληλα, το NanoKnife επιτρέπει την ακριβή στόχευση της καρκινικής βλάβης, με στόχο την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών και της συνολικής επιβάρυνσης για τον ασθενή. Η θεραπεία πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία και, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ασθενείς αναφέρουν ελάχιστο ή καθόλου μετεγχειρητικό πόνο.

Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους την ίδια ή την επόμενη ημέρα, ενώ η ελάχιστα επεμβατική φύση της μεθόδου συμβάλλει στην ταχύτερη ανάρρωση και στην άμεση επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δημοσιευμένα δεδομένα, η διαδικασία με NanoKnife εμφανίζει υψηλό προφίλ ασφάλειας και χαμηλά ποσοστά επιπλοκών, ενώ εφαρμόζεται ήδη σε μεγάλα εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.

Συμπερασματικά

Η εστιακή θεραπεία με NanoKnife αποτελεί μία σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική επιλογή για ειδικά επιλεγμένους ασθενείς με εστιακό καρκίνο του προστάτη. Μέσω της τεχνολογίας IRE, επιτρέπει την ακριβή στόχευση της καρκινικής βλάβης, με στόχο την αποτελεσματική ογκολογική αντιμετώπιση και τη μέγιστη δυνατή διατήρηση των υγιών ιστών.

Βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι συνδυάζει την τοπική αντιμετώπιση της νόσου με την προστασία κρίσιμων λειτουργιών, όπως η στυτική λειτουργία και η εγκράτεια των ούρων, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Δρ. Βασίλειος Ι. Γκολεζάκης, Χειρουργός – Ουρολόγος, Διευθυντής Κέντρου Ρομποτικής Χειρουργικής Ουρολογίας & Εστιακής Θεραπείας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

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